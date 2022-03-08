Псаки пригрозила Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций

Несоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может повлечь ответные шаги США, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определенные шаги", — цитирует Псаки РИА Новости.

Статья по теме: Китай четко обозначил свою позицию по санкциям против РФ

В понедельник глава китайского МИДа Ван И заявил в ходе пресс-конференции, что Россия остается для Китая самым важным стратегическим партнером, отвечая на вопрос, как санкционное давление Запада повлияет на китайско-российские отношения.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5 процента.

За два месяца товарооборот составил 26,431 миллиарда долларов. За это время экспорт товаров из Китая в Россию резко вырос на 41,5 процента в годовом выражении и составил 12,617 миллиарда долларов. В свою очередь, увеличились продажи и из России в Китай. Поставки из России в КНР выросли на 35,8 процента, составив 13,813 миллиарда долларов.