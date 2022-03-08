Растущие сырьевые издержки грозят оставить европейский бизнес без прибыли

Сырьевое ралли уже приводит к серьезным убыткам у крупных финансовых игроков. Они только возрастут после объявления о запрете импорта российской нефти в США. И пока мир с удивлением смотрит на то, с какой скоростью меняются цены, мы, возможно, выступаем свидетелями изменения всей текущей экономической системы.

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Сырьевое безумие. Цены практически на все товарные активы летят буквально в космос. Основное внимание на фоне санкций в отношении России приковано к стоимости энергоносителей, однако металлы не только не отстают, порой ценовые колебания просто поражают.

Цены на газ в Европе накануне обновили максимумы, поднимались в моменте до 3800 долларов. Это почти вдвое выше, чем пиковые значения декабря прошлого года — тогда котировки едва превышали 2000 долларов за тысячу кубометров.

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Это не просто удар по экономике Европы, это удар разрушительный, ведь эти цены трансформируются в цены на электроэнергию.

Цены на нефть также летят в стратосферу, и протестировали максимумы с лета 2008 года. Сейчас за баррель Brent дают около 125 долларов, но шансы переписать историю сейчас крайне высокие.

А вот цены на бензин в Америке с этой задачей уже справились. Компания OPIS, которая рассчитывает цены для Американской автомобильной ассоциации, сообщила, что в среднем по стране галлон бензина на заправке достиг рекордно высокого уровня.

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Безудержное ралли на биржевых площадках крайне редко обходится без жертв. Рано или поздно мощные ценовые колебания заставляют капитулировать различные финансовые, да и не только финансовые институты. Накануне цены на никель в моменте взлетали на 70%, сегодня прирост перевалил за 100%. Сырьевой индекс Bloomberg показал самый большой рост за всю историю.

Конечно же, такой взлет и стал следствием маржин-коллов, то есть принудительного закрытия позиций. В этот раз он случился у одного из крупнейших банков Китая — China Construction Bank Corp — на сотни миллионов долларов. Кстати, примерно в это же время угольная компания Peabody Energy (США) также словила маржин-колл: на 534 миллиона долларов, но уже по контрактам на уголь. К слову, эти позиции финансировались за счет необеспеченного револьверного кредита от Goldman Sachs на сумму 150 миллионов долларов.

Но на самом деле история вовсе не об этом. Мир погрузился в хаос, который в итоге может привести к полной перезагрузке всей финансовой системы. Санкции и логистические сложности приводят не только к росту цен на сырье.

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Европа и США замораживают активы России, в том числе Банка России, в ответ власти нашей страны разрешают не платить по внешним обязательствам или же осуществлять платежи в рублях. Европейские банки, держатели долга российских компаний, ничего сделать с этими рублями по сути не могут.

Иными словами, европейские кредиторы несут катастрофические потери. Как, впрочем, и банки и других юрисдикций, которые вводили санкции в отношении России.

По сути, это экономическая война, в рамках которой подрываются устоявшиеся законы текущей финансовой системы. То есть стороны прекращают выполнять свои обязательства друг перед другом.

Из крупнейших экономик в центре кризиса оказывается Европа. Мало того, что под сильнейший удар попадают европейские банки, которые и являются кредиторами российских компаний, так еще и взлет цен на углеводороды бьет в первую очередь по Европа, которая очень сильно зависит от РФ.

Главным индикатором европейского кризиса выступает динамика валют. Как и во времена долгового кризиса еврозоны, капитал бежит из валютного блока. По традиции бегство идет в швейцарский франк и доллар США.

И мы видим, что валютная пара евро/франк опустилась практически до паритета, а на днях в моменте даже опускалась ниже единицы. Столь же наглядная картина в паре евро/доллар: она торгуется на минимуме с весны 2020 года и имеет все шансы уйти гораздо ниже.

Рост цен на нефть и, что еще более важно, газ — это не просто инфляция, это полномасштабный кризис. Во-первых, очень сильно возрастают издержки промпроизводства, и во многих секторах ни о каких прибылях уже не может идти и речи. Во-вторых, производство азотных удобрений очень сильно зависит от поставок газа и, соответственно, цен на него. А удобрения — это то, что нужно весной, когда идет подготовка к посевной.

Конечно, есть и те, кто явно выиграет. Это финансисты, прежде всего в США, куда хлынул капитал из Европы. Это, конечно, те же нефтегазовые компании. Их капитализация и прибыль возрастут еще больше после того, как США объявили 8 марта (вечером по московскому времени) о запрете импорта в свою страну нефти из РФ.

По данным, обнародованным Белым домом, доля российской нефти и нефтепродуктов среди других экспортеров в США около — 10%. Не слишком много, но и не очень мало, цены на заправках (и на мировом рынке) возрастут еще больше.

И одновременно целые отрасли ждут убытки, которые могут затронуть беспрецедентное количество компаний. Прежде всего, в Европе, но только ей дело не ограничится, это вызов для всей мировой экономики.