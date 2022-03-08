Растущие сырьевые издержки грозят оставить европейский бизнес без прибыли

Сырьевое ралли уже приводит к серьезным убыткам у крупных финансовых игроков. Они только возрастут после объявления о запрете импорта российской нефти в США. И пока мир с удивлением смотрит на то, с какой скоростью меняются цены, мы, возможно, выступаем свидетелями изменения всей текущей экономической системы.
Сырьевое безумие. Цены практически на все товарные активы летят буквально в космос. Основное внимание на фоне санкций в отношении России приковано к стоимости энергоносителей, однако металлы не только не отстают, порой ценовые колебания просто поражают.
Цены на газ в Европе накануне обновили максимумы, поднимались в моменте до 3800 долларов. Это почти вдвое выше, чем пиковые значения декабря прошлого года — тогда котировки едва превышали 2000 долларов за тысячу кубометров.
Это не просто удар по экономике Европы, это удар разрушительный, ведь эти цены трансформируются в цены на электроэнергию.
Цены на нефть также летят в стратосферу, и протестировали максимумы с лета 2008 года. Сейчас за баррель Brent дают около 125 долларов, но шансы переписать историю сейчас крайне высокие.
А вот цены на бензин в Америке с этой задачей уже справились. Компания OPIS, которая рассчитывает цены для Американской автомобильной ассоциации, сообщила, что в среднем по стране галлон бензина на заправке достиг рекордно высокого уровня.
Безудержное ралли на биржевых площадках крайне редко обходится без жертв. Рано или поздно мощные ценовые колебания заставляют капитулировать различные финансовые, да и не только финансовые институты. Накануне цены на никель в моменте взлетали на 70%, сегодня прирост перевалил за 100%. Сырьевой индекс Bloomberg показал самый большой рост за всю историю.
Конечно же, такой взлет и стал следствием маржин-коллов, то есть принудительного закрытия позиций. В этот раз он случился у одного из крупнейших банков Китая — China Construction Bank Corp — на сотни миллионов долларов. Кстати, примерно в это же время угольная компания Peabody Energy (США) также словила маржин-колл: на 534 миллиона долларов, но уже по контрактам на уголь. К слову, эти позиции финансировались за счет необеспеченного револьверного кредита от Goldman Sachs на сумму 150 миллионов долларов.
Но на самом деле история вовсе не об этом. Мир погрузился в хаос, который в итоге может привести к полной перезагрузке всей финансовой системы. Санкции и логистические сложности приводят не только к росту цен на сырье.
Европа и США замораживают активы России, в том числе Банка России, в ответ власти нашей страны разрешают не платить по внешним обязательствам или же осуществлять платежи в рублях. Европейские банки, держатели долга российских компаний, ничего сделать с этими рублями по сути не могут.
Иными словами, европейские кредиторы несут катастрофические потери. Как, впрочем, и банки и других юрисдикций, которые вводили санкции в отношении России.
По сути, это экономическая война, в рамках которой подрываются устоявшиеся законы текущей финансовой системы. То есть стороны прекращают выполнять свои обязательства друг перед другом.
Из крупнейших экономик в центре кризиса оказывается Европа. Мало того, что под сильнейший удар попадают европейские банки, которые и являются кредиторами российских компаний, так еще и взлет цен на углеводороды бьет в первую очередь по Европа, которая очень сильно зависит от РФ.
Главным индикатором европейского кризиса выступает динамика валют. Как и во времена долгового кризиса еврозоны, капитал бежит из валютного блока. По традиции бегство идет в швейцарский франк и доллар США.
И мы видим, что валютная пара евро/франк опустилась практически до паритета, а на днях в моменте даже опускалась ниже единицы. Столь же наглядная картина в паре евро/доллар: она торгуется на минимуме с весны 2020 года и имеет все шансы уйти гораздо ниже.
Рост цен на нефть и, что еще более важно, газ — это не просто инфляция, это полномасштабный кризис. Во-первых, очень сильно возрастают издержки промпроизводства, и во многих секторах ни о каких прибылях уже не может идти и речи. Во-вторых, производство азотных удобрений очень сильно зависит от поставок газа и, соответственно, цен на него. А удобрения — это то, что нужно весной, когда идет подготовка к посевной.
Конечно, есть и те, кто явно выиграет. Это финансисты, прежде всего в США, куда хлынул капитал из Европы. Это, конечно, те же нефтегазовые компании. Их капитализация и прибыль возрастут еще больше после того, как США объявили 8 марта (вечером по московскому времени) о запрете импорта в свою страну нефти из РФ.
По данным, обнародованным Белым домом, доля российской нефти и нефтепродуктов среди других экспортеров в США около — 10%. Не слишком много, но и не очень мало, цены на заправках (и на мировом рынке) возрастут еще больше.
И одновременно целые отрасли ждут убытки, которые могут затронуть беспрецедентное количество компаний. Прежде всего, в Европе, но только ей дело не ограничится, это вызов для всей мировой экономики.