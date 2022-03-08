Данные Еврокомиссии: Россия продолжает доминировать на газовом рынке

Эта цифра превышает средние показатели за прошлые годы, когда закупки «голубого топлива» в Российской Федерации составляли около 40%. Другими крупными поставщиками газа для Евросоюза по итогам 2021 года являются Норвегия (23%), Алжир (12%), США (6%) и Катар (5%).



Также РФ обеспечила поставки ЕС 27% сырой нефти и 46% угля. Помимо России, нефть закупается в основном у Норвегии, Казахстана и США (по 8%). Каменный уголь — в США (15%) и Австралии (13%).



Таким образом, согласно данным ЕК, именно Россия остается главным экспортером ресурсов на европейский рынок. В тоже время Евросоюз имеет потенциал для ежегодных закупок дополнительных 50 млрд кубических метров сжиженного природного газа. Для диверсификации поставок ведутся переговоры с рядом возможных партнеров, указывается в отчете Еврокомиссии.

Стоит отметить, что еврокомиссарами зафиксирован рекордный объем импорта СПГ в январе — феврале 2022 года. При этом газовые хранилища ЕС остаются заполненными менее, чем на 30%. Одновременно газовые фьючерсы на сегодня пробили отметку в 3200 долларов за тысячу кубометров, а цены на нефть находятся выше уровня 120 долларов за баррель.

Заместитель главы высшего органа исполнительной власти Евросоюза Франс Тиммерманс в связи с этим обратился к европейцам с предложением снизить расход энергоресурсов через понижение темературы в своих квартирах и домах.