Рубль вырос на 25% на новостях о разногласиях в ЕС по санкциям против российской нефти

Курс рубля вырос на 25% по отношению к доллару на международном рынке Forex во вторник на фоне разногласий между правительствами стран Европейского Союза относительно запрета на импорт российской нефти, сообщает Bloomberg
Как отмечает агентство, это самый большой однодневный прирост рубля с сентября 1998 года. Однако, учитывая широкий спред между курсом покупки и продажи, этот показатель может быть в лучшем случае ориентировочным. Ваоютные торги на Мосбирже возобновятся после праздников.
Согласно Bloomberg, курс рубля вырос во вторник до 111,1091 против доллара США после закрытия в понедельник на отметке 138,9320. Данные показали, что спрэд относительно курса продажи по паре доллар-рубль вырос до 9,05% с 4,46% в конце прошлой недели.
Страны ЕС обсуждают расширение санкций против России, включая ограничения на импорт нефти и нефтепродуктов. Но несколько стран, в том числе Германия, выступают против такого шага, в то время другие, включая Польшу, подталкивают ЕС к санкциям, утвкрждают источники, знакомые с дискуссиями.
Рост курса рубля, вероятно, был вызван «противодействием Германии нефтяным санкциям», - отметил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management в Бангкоке. «Учитывая то, что если бы США действовали в одиночку, под санкции попало бы 400 000 баррелей в день, а не почти на 5 миллионов, если бы присоединился Европейский Союз», - пояснил аналитик.