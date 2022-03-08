Рубль вырос на 25% на новостях о разногласиях в ЕС по санкциям против российской нефти

Курс рубля вырос на 25% по отношению к доллару на международном рынке Forex во вторник на фоне разногласий между правительствами стран Европейского Союза относительно запрета на импорт российской нефти, сообщает Bloomberg

Как отмечает агентство, это самый большой однодневный прирост рубля с сентября 1998 года. Однако, учитывая широкий спред между курсом покупки и продажи, этот показатель может быть в лучшем случае ориентировочным. Ваоютные торги на Мосбирже возобновятся после праздников.