США запретили импорт нефти и газа из России

США вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, передает ТАСС. Он отметил, что обе партии в Конгрессе — Демократическая и Республиканская — решительно поддержали это решение.

«Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе», — заявил Байден.

По его словам, США понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Американский лидер также отметил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг. Он также призвал частный сектор не взвинчивать цены и пообещал бороться со спекулянтами.

Ранее «Эксперт» писал, что розничные цены на бензин в США выросли во вторник до исторического рекорда. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость розничного галлона (ок. 3,79 литра) бензина в начале вторника достигла 4,173 доллара. В некоторых частях страны цены превысили 5 долларов за галлон, нанеся удар по автомобилистам страны, которая является крупнейшим потребителем бензина в мире.

