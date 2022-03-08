В России объявили кредитные каникулы и установили мораторий на проверки бизнеса

Документ определяет механизмы поддержки экономики в текущей ситуации и направлен на защиту национальных интересов от недружественных действий из-за рубежа. Им упрощаются ранее установленные разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие правовой режим при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных, а также муниципальных нужд.

Расширяются и полномочия правительства. В 2022 году оно сможет разрешать предприятиям вести деятельность без продления лицензии. Кабинет министров наделяется правом оперативно повышать пенсии.

Законом допускается введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий. Предоставляются преференции компаниям IT-сферы. Кроме того, в законе содержится положение о введении новых кредитных каникул для граждан, а также малого и среднего бизнеса на срок до 6 месяцев.

Полный текст зконодательного акта опубликован на портале правовой информации.