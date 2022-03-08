Минтруд назвал размер выплат на детей от 8 до 16 лет в России

Размер выплаты на одного ребенка от восьми до 16 лет составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. Об этом сообщил министр труда России Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50%, 75% либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей», — сказал министр.

Выплаты получат родители более чем 5 млн детей. Они начнут получать пособия в мае, однако выплаты будут начисляться также и за апрель, сообщил Котяков.

"Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 млн детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая, то есть семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май", - рассказал он.

Ранее во вторник стало известно о предложении президента России Владимира Путина установить новые выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для семей с низким доходом. Глава государства отметил, что мера начнет действовать 1 апреля, а выплаты россияне смогут получить в мае.