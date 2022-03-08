Если есть такой орган

Читаю в Сети, что жители Киева, Харькова, Одессы ненавидят нас, и «никогда не простят». Собственно, о ненависти они твердят достаточно давно. По меньшей мере, 8 лет. Хотя немалая часть жителей бывшей УССР, так называемые «националисты» (на деле - нацисты), и им сочувствующие, точно те же чувства испытывала и выражала много раньше. Что до бандеровцев — так с ещё со времён довоенных, с 1930-х годов.

Бандеровцы, жившие в СССР, вынуждены были это скрывать. Те, что жили в США и Канаде, послевоенные эмигранты, никогда не скрывали, будучи самыми отъявленными врагами России. Не СССР, как можно было бы подумать — в смысле, не советской власти — а именно России. Оно стало отчётливо видно с 1991 года, когда советская власть, вместе с КПСС, накрылась медным тазом, а их ненависть никуда не делась. Да и слово «москали» имеет куда более давнее происхождение. (Кто знает, сколько ему лет?).

Читая об этой ненависти, припоминаю и недавние слова А. Д. Константинова (Баконина), сочинителя «Бандитского Петербурга». Он их сказал в «Итогах недели» от 25 февраля, а в следующих, от 4 марта, подтвердил. Г-н Константинов выражал сочувствие к мужчинам, населяющим бывшую УССР, по поводу того чувства унижения и бессилия, которое у них вызвало отделение — и возврат по месту принадлежности — Тавриды. Не сомневаюсь, сегодняшняя ненависть многих жителей бывшей УССР к нам имеет корнем те чувства, то отделение, тот возврат «в родную гавань».

Вот только ни на грош не сочувствую этим господам (про нацистов и говорить не стоит). Ни на грош. Имею для того причину куда большего размера и значения, чем Таврида.

Размер и значение причины, что нимало им не сочувствую, — это, говоря, для наглядности, упрощённо, разница между СССР и РФ, по всем мыслимым измерениям. Землям, населению, производственным мощностям, войску, культуре, истории, месту в мире, и так далее.

Мужчины бывшей УССР, как и женщины, были главной причиной развала СССР. Именно в УССР был назначен и проведён повторный референдум, в декабре 1991 года, итоги которого стали основанием для Кравчука на весь мир заявить: УССР станет независимым государством, и ни в какой СССР больше не войдёт.

Это было оправданием и для Ельцина, и для Шушкевича, в то время как ни РСФСР, ни БССР никаких референдумов не проводили, и оба эти политика не имели никакого одобрения на развал страны со стороны избирателей. Да и не получили бы никогда. Это было их личное решение. Жители РСФСР И БССР никакого поручения разделить единое государство, СССР, тогдашнее воплощение России, Ельцину и Шушкевичу не давали. И более того, давали прямо обратное поручение, сохранить единую страну, на общесоюзном референдуме в марте того же года.

А вот избиратель УССР такое поручение своему «президенту» дал. Большинство голосовало за «самостийность». На нём, на «украинском народе», и ответственность.

(Нам вменяют, что Ельцина сами избрали. Но скажи Ельцин, что он готов распустить страну, не набрал бы никаких голосов. Это, с его стороны, был страшный обман, на который непокорный слуга читателей сего, к примеру не купился, понимая его намерения— за Ельцина не голосовал — но множество избирателей купилось).

И что-то ни разу не слышал с той, «украинской», стороны ни одного слова сочувствия к мужчинам, проживающим в РФ: сочувствия по поводу отделения что УССР, что прочих «республик», по поводу развала великой страны.

Напротив, слышал много слов, как УССР перестанет вынужденно поставлять «москалям» продовольствие, по разнарядкам Госплана, и начнёт, наконец, отлично питаться: и сала, и колбас будет вдоволь. Что будут есть «москали», никого из жителей УССР не заботило ни на грош. Кто-то не думал о том, отгонял такие мысли, а очень многие злорадствовали.

(Господа жители УССР пребывали в страшном заблуждении относительно того, что УССР, якобы, кормила «москалей». Оно стало им ясно очень быстро. Кто же не помнит огромный стихийный базар между Киевским вокзалом и гостиницей «Славянская», на котором тысячи постоянно приезжавших на поездах жителей бывшей УССР каждый день продавали всяческую снедь, начиная с сала и домашних колбас? Никакой Госплан их туда не гнал, нужда гнала).

Можно ли сравнить силу унижения большинства жителей СССР от развала всей твоей величайшей в мире страны — и тех жителей Украины, кто считает, что у тебя забрали нечто, что тебе и так не принадлежало (Тавриду)? Собственно, и УССР никак не принадлежала её жителям - это, как и прочие земли России, было общей собственностью всех русских людей. Но уж относительно Тавриды - она вам дважды и трижды не принадлежала, страдальцы. (А хотя бы и принадлежала: ежели у вас было право «самоопределения», так отчего вы лишили этого права жителей Тавриды, да и любой иной области?)

Не было никакого права у жителей УССР на отделение. Выдуманное Ульяновым (Лениным) «административное устройство» СССР было юридической фикцией, как и вся «конституция» СССР. Всем жителям СССР, и всему миру было отлично известно, что это фикция.

Что жители бывшей УССР отлично понимали — кто не понимал, тот ощущал — своё предательство по отношению к «москалям», как раз и выражалось в старательно культивируемой неприязни и ненависти. Искали поводы для них и в истории, и в современности. Постоянно провоцировали РФ на действия, вполне справедливые и законные, но, с виду, способные вызывать досаду и обиду. Тому пример — 30-летняя история переговоров по условиям поставок газа. С какой стати РФ должна была давать скидки «украинцам», совершенно непонятно. Но даже когда скидки давались (всегда, зачем-то, давались), но были меньше того, чего безосновательно требовали представители бывшей УССР, это было постоянным источником неприязни и ненависти.

Спросите, зачем им было нужно нас не любить и ненавидеть? Да просто же очень: всегда, кому что сделал плохое, потом ищешь поводов себе объяснить это плохое недостатками того, кому его сделал. Оправдать ими своё злодеяние. Почему и служит нелюбовь и ненависть «украинцев» к москалям верным знаком: знает кошка, чьё мясо съела (кому бессовестно нанесла невосполнимый ущерб ради себя, любимых, посредством отделения УССР).

Смерти, ран, хворей никому не желаю. Не позволяет вера православная. А вот хлебните, брате, моего переживания от развала моей великой страны, вами учинённого. Не прекращающегося ни на минуту с 1991 года. Хлебните. Полезно это вам, для развития совести. Если, конечно, такой орган у вас вообще присутствует.