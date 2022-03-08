Зеленский заявил о возможности искать компромиссы с РФ по ДНР, ЛНР и Крыму

Украина имеет возможное решение проблемы с признанием территорий Крыма и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном во вторник интервью американскому телеканалу ABC. Об этом сообщает ТАСС.

"Это еще один ультиматум, а мы не готовы к ультиматумам. Однако у нас есть возможное решение по этим <...> ключевым вопросам", - заявил украинский лидер, отвечая на вопрос, продолжает ли Киев отвергать условия Москвы - признание Крыма, ДНР и ЛНР, а также отказ от вступления в НАТО. Зеленский не уточнил, что именно Украина может предложить по этому вопросу. "Я готов к диалогу <...> Что нужно сделать президенту [РФ Владимиру] Путину - это начать диалог", - сказал он.

Комментируя повторный вопрос о возможности признания Киевом "Крыма частью России и независимости ДНР и ЛНР", Зеленский сказал: "Мы можем обсуждать и найти компромисс по вопросу о том, как эти территории продолжат жить". "Для меня важно, как люди на этих территориях намерены жить, кто из них захочет быть частью Украины и кто на Украине захочет их принять, - сказал Зеленский. - Так что этот вопрос сложнее простого признания".

Отвечая на вопрос о прописанном в конституции Украины стремлении в НАТО, президент заявил, что "давно охладел к этому". "В НАТО не готовы принять Украину, альянс <...> боится противостояния с Россией", - аргументировал он свою позицию.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва может "в один момент" остановить военную спецоперацию на Украине, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским, признание суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины.

Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, выразил надежду, что в вопросах признания Крыма и Донбасса удастся найти решение. Он пояснил, что, по словам представителей Киева, "это практически невозможно", но "между "невозможно" и "практически невозможно" большая разница".