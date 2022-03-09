«Балтика» продолжит работу, несмотря на решение об уходе из РФ материнской группы Carlsberg

Все заводы пивоваренной компании «Балтика», которая является 100%-м дочерним предприятием датского пивоваренного концерна Carlsberg, продолжат функционировать в обычном режиме.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«"Балтика" будет продолжать свою операционную и коммерческую деятельность, одновременно адаптируя процессы и планы в соответствии с наступившими изменениями. Наша производственно-сбытовая цепочка в значительной степени локализована: у нас есть местное производство, большинство наших поставщиков и клиентов находятся здесь, что дает нам дополнительную стабильность в этой ситуации», — рассказал представитель компании.

Ранее стало известно о решении Carlsberg Group прекратить инвестиции в Россию. Также концерн заявил об остановке экспортных отгрузок в адрес российской «дочки». В датском холдинге подчеркнули, что будут соблюдать все санкции в отношении РФ.

«Балтика» является второй по величине пивоваренной компанией в России с долей рынка 27,3%; она управляет восемью заводами. В 2021 году компания перечислила 61,1 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия. Инвестиции «Балтики» в 2021 году выросли на 30%, составив 3,7 млрд рублей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что финская компания Fazer приняла решение не закрывать хлебозаводы в Петербурге и Москве. В настоящий момент в компании ведется разработка плана, который поможет оставить открытыми производства, а сотрудников — на рабочих местах.