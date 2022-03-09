Германия намерена продолжить покупать у России нефть и газ

Даже не замеченная в любви к Москве министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена признать, что если Берлин последует примеру США и Великобритании, объявивших запрет на импорт энергоносителей из России, то на следующий день в стране погаснет свет и разразится транспортный коллапс. Не удивительно, что канцлер Олаф Шольц, который, как показали события последних трех недель, относится к России значительно жестче предшественницы, вынужден, скрепя сердце, объявить об отказе присоединяться к американо-британскому эмбарго на российские нефть, газ и уголь.

Берлину в конце концов пришлось заморозить сертификацию и ввод в встрой газопровода «Северный поток — 2», но Олаф Шольц дал ясно всем понять, сообщает Politico, что крупнейшая экономика Европа не намерена идти на дальнейшие энергетические жертвы и отказываться от покупки энергоносителей из России.

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«Европа обдуманно исключила энергоносители из России из списка санкций, — говорится в его официальном заявлении. — Сейчас Европа не может иным способом (кроме как при помощи России) обезопасить производство энергии для отопления, передвижений, производства электроэнергии и нужд промышленности. Они (энергоносители) жизненно важны для обеспечения общественных услуг и повседневной жизни наших граждан».

Правительство Украины при поддержке ряда американских и европейских политиков настаивает на том, чтобы Запад объявил полное эмбарго на поставки энергоносителей из России с целью закрытия главного источника пополнения российского бюджета.

Олаф Шольц подчеркивает, что его правительство вместе с европейскими партнерами «месяцами работало» над поиском и созданием альтернатив поставкам энергоносителей из России, но утверждает, что за один день сделать это невозможно.

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«Поэтому мы осознанно приняли решение продолжить сотрудничество с Россией в области поставок энергоносителей», — заявил немецкий канцлер.

Следует, правда, иметь в виду, что Олаф Шольц сделал это заявление в понедельник после воскресного заявления Энтони Блинкена о том, что США и ЕС проводят активные консультации по запрету импорта российской нефти, но до вторничного заявления Джо Байдена о полном запрете импорта российских энергоносителей Америкой.

Канцлера Шольца поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а вот еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис придерживается противоположной позиции.

Проблема Брюсселя заключается в том, что он не может ввести эмбарго на нефть из России без согласия и поддержки Берлина, главной экономики объединенной Европы, который, по крайней мере, в данный момент, отказывается это сделать.

В Германии, похоже, большая часть населения поддерживает позицию канцлера по вопросу энергоносителей из России, хотя есть и прямо противоположные мнения.

Статс-секретарь Министерства экономики ФРГ Махаэль Кельнер обратил внимание на то, что американцам гораздо легче отказаться от импорта нефти, чем немцам. В США, подчеркнул он, доля российской нефти составляет 7-8%, а в Германии она около 30%.

«Это очень разные стартовые позиции», — заявил он в интервью телеканалу ZDF.

Решение Берлина продолжить импорт российских энергоносителей может отрезвляюще подействовать и на трейдеров, которые сейчас отказываются иметь с ними дело. Только время покажет, отменят ли они самопровозглашенное эмбарго и возьмут ли верх деловые соображения над политическими.