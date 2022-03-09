Китай отреагировал на запрет США импорта российской нефти

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь прокомментировал в среду введение США запрета на импорт российских энергоресурсов.

«Китай и Россия всегда поддерживали прочные отношения сотрудничества в области энергетики, и они будут продолжать нормальное торговое сотрудничество, в том числе в сфере нефти и газа, в духе взаимного уважения, равенства и выгоды», — приводит слова Лицзяня агентство Anadolu.

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По словам китайского дипломата, позиция Китая в отношении односторонних санкций остается неизменной.

«Китай выступает против односторонних санкций, которые не приносят мира и безопасности, а лишь создают серьезные трудности для экономики и средств к существованию людей в соответствующих странах, создают безвыходную ситуацию и усиливают конфронтацию», — цитирует китайская представителя МИД Китая газета Global Times.

Во вторник США ввели запрет на весь импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме. Он отметил, что обе партии в Конгрессе — Демократическая и Республиканская — решительно поддержали это решение.

«Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе», — заявил Байден.

По его словам, США понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей. Позже стало известно, что ЕС отказался вводить эмбарго на российские газ и нефть.