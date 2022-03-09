Китай готовится к упадку Запада

В китайской столице проходит сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента КНР). Китайские законодатели собрались обсудить дела второй экономики мира в самый разгар одного из самых острых геополитических кризисов последних лет, но несмотря на это им сейчас явно не до коллективного Запада, состоящего из США и их союзников. В Вашингтоне наверняка обиделись, что в отчете китайского премьера Ли Кэцяна о работе правительства за год Соединенные Штаты не были упомянуты ни разу. Что же касается простых законодателей, то они тоже заняты в основном внутренними делами, а США в Зале заседаний Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь упоминаются лишь в связи обсуждением вопросов об очевидном упадке как Запада в целом, так и Америки в частности, сообщает гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Законодатели, в основном высокопоставленные партийные функционеры и правительственные чиновники, видят сейчас в США главный источник внутренних и внешних проблем и неопределенностей, с которыми сталкивается сейчас Поднебесная и другие страны. Министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ считает, что несмотря на упадок Запада и подъем Востока китайским вооруженным силам (НОАК) предстоит иметь дело с «беспрецедентной» конфронтацией между главными мировыми державами. Национальная безопасность Китая, по его мнению, будет продолжительное время находиться под сильным давлением извне в условиях «высоких рисков». Не удивительно, что расходы на оборону вырастут в 2022 году на 7,1%. Это самый большой рост за последние три года.