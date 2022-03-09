Китай готовится к упадку Запада

В китайской столице проходит сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента КНР). Китайские законодатели собрались обсудить дела второй экономики мира в самый разгар одного из самых острых геополитических кризисов последних лет, но несмотря на это им сейчас явно не до коллективного Запада, состоящего из США и их союзников. В Вашингтоне наверняка обиделись, что в отчете китайского премьера Ли Кэцяна о работе правительства за год Соединенные Штаты не были упомянуты ни разу. Что же касается простых законодателей, то они тоже заняты в основном внутренними делами, а США в Зале заседаний Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь упоминаются лишь в связи обсуждением вопросов об очевидном упадке как Запада в целом, так и Америки в частности, сообщает гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).
Законодатели, в основном высокопоставленные партийные функционеры и правительственные чиновники, видят сейчас в США главный источник внутренних и внешних проблем и неопределенностей, с которыми сталкивается сейчас Поднебесная и другие страны. Министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ считает, что несмотря на упадок Запада и подъем Востока китайским вооруженным силам (НОАК) предстоит иметь дело с «беспрецедентной» конфронтацией между главными мировыми державами. Национальная безопасность Китая, по его мнению, будет продолжительное время находиться под сильным давлением извне в условиях «высоких рисков». Не удивительно, что расходы на оборону вырастут в 2022 году на 7,1%. Это самый большой рост за последние три года.
Повышены расходы и внешнеполитического ведомства КНР, потому что, по словам секретаря парторганизации МИД КНР Ци Юя, глобальная неопределенность требует от китайских дипломатов особых усилий.
«Они (дипломаты) могут помочь способствовать подъему Востока и упадку Запада,- заявил Ци,- помочь Китаю построить новый мировой порядок и улучшить внешнеполитическое окружение».
По росту расходов – 2,4% МИД уступает лишь Минобороны и Министерству общественной безопасности (4,7%).
Акцент на бдительность по отношению к угрозам со стороны США и их союзников SCMP считает подтверждением тезиса о том, что Китай все больше начинает заниматься внутренними проблемами и делами. В выступлении Ли, кстати, не упоминались, как прежде, торговые отношения не только с США, но и Европой.
Сессия ВСНП идет уже пятый день и все это время в выступлениях законодателей и чиновников, включая Си Цзиньпина, рефреном звучит мысль, что в Китае все хорошо в отличие от остального мира и, в первую очередь, США, которые клонятся к упадку.
«Контраст между упорядоченным управлением Китаем и хаосом, творящемся на Западе, становится все заметнее»,- уверенно заявил китайский лидер.
О напряженных отношениях Поднебесной с западными странами можно судить о редких упоминаниях США при обсуждении отдельных вопросов внутренней политики.
Замдиректора центрального отделения связи Макао Чзан Жуншунь заявил, что успехи китайской экономики являются «лучшим ответом на политику сдерживания, проводимую Соединенными Штатами и Западом».
По словам бывшего секретаря парторганизации провинции Хайнань Луо Баомина, находящиеся в упадке США проводят «политику абсолютного давления» на Китай, которая должна получить достойный отпор.
Глава парторганизации Гуандуна Ли Си, который, кстати, входит в Политбюро КПК, много говорил о том, как его провинция участвует в торговой войне с США и ослабляет многочисленные риски, с которыми приходится иметь дело Китаю.