Минобороны РФ: Киев планировал наступательную операцию в Донбассе в марте

Украина скрытно готовила наступательную операцию в Донбассе в марте текущего года. Российское Минобороны распространило подтверждающие это документы, передает РБК.

Как рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, в распоряжение российских военных попал секретный приказ командующего национальной гвардией Украины Николая Балана. Документ от 22 января адресован начальнику северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений ведомства.

По словам Конашенкова, в приказе подробно изложен план подготовки одной из ударных группировок для проведения наступательных действий. В соответствии с документом, все мероприятия «боевого слаживания националистов» предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» в Донбассе.

Соединения украинских войск, которые планировалось использовать для этих целей, «натаскивались» американскими и британскими инструкторами, заявил Игорь Конашенков. «Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки "натовского стандарта" во Львове», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

Уточняется, что речь идет о батальонно-тактической группе 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, которую планировалось переподчинить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины и в дальнейшем использовать в качестве одной из ударных группировок для наступательных действий Киева в Донбассе.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Минобороны опубликовало указание Минздрава Украины и акты уничтожения патогенов в полтавской и харьковской биолабораториях. По словам Игоря Конашенкова, от сотрудников украинских биолабораторий была получена секретная документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас эти документы изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.