Минпромторг: запасов жизненно необходимых лекарств в России хватит на год

Запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), а также сырья для них в России хватит на срок до года.

Об этом со ссылкой на Минпромторг пишет ТАСС. Отмечается, что запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет более четверти от продаж за 2021 год.

«Проведен оперативный мониторинг остатков лекарственных препаратов и сырья, необходимого для их производства применительно к лекарственным препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших, по результатам которого выявлен запас (составляющий до года) как готовой продукции у производителей, так и сырья. Причем по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объема продаж за 2021 год», — цитирует агентство пресс-службу министерства.

Сообщается, что в настоящий момент Минпромторг и Минтранс работают над решением логистических проблем, возникших «абсолютно у всех производителей во всех отраслях». Фарминдустрия находится в приоритете, подчеркнули в Минпромторге. «Ведется работа по поиску альтернативных логистических операторов, новых коридоров поставок. По имеющейся информации, некоторые производители уже сумели пересмотреть привычные логистические цепочки и наладить поставки необходимых субстанций и расходных материалов», — заявили в ведомстве.

Как отмечает «Коммерсантъ», несмотря на то что западные санкции напрямую не коснутся фармкомпаний, российские производители лекарств боятся столкнуться с нехваткой импортного сырья и компонентов, к которой могут привести в том числе панические настроения на рынке. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов указал на то, что из-за ослабления рубля за последние десять дней импортные субстанции, из которых изготавливаются 80-85% российских препаратов, подорожали на 30–35%. По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, западных поставщиков готовы заменить азиатские компании, однако в данный момент поставки из Индии и Китая, в частности, осложняются изменением условий сотрудничества и косвенным влиянием санкций в отношении России.

Ранее «Эксперт» писал, что фармотрасль планирует оперативно решить логистические проблемы, связанные с доставкой лекарств из-за рубежа. В случае новых санкций правительство активизирует импортозамещение за счет ускоренной процедуры регистрации новых фармпрепаратов и принудительного лицензирования. Российские фармкомпании готовы нарастить выпуск уже производимых ими аналогов импортных препаратов, но потребности в этом пока не видят. Сейчас рынок испытывает лишь временные трудности с поставками фармпрепаратов, а также субстанций и интермедиантов для их производства из США и Европы в силу отмены авиасообщения и задержек автотранспорта на границах с ЕС по политическим причинам. Но поскольку до 65% продаваемых импортных препаратов локализованы в России, острого недостатка в поставках из США и ЕС пока нет.