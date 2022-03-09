«Мираторг» расширит сеть бургерных на фоне закрытия McDonald's в России

Один из ведущих производителей мяса в России, АПХ «Мираторг» намерен расширить сеть бургерных «Стейк&Бургер». В настоящий момент она включает 26 ресторанов в шести регионах.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга, компания собирается открыть четыре новые точки в марте, одну — в апреле и две — в мае. Всего до конца 2022 года в Москве, Подмосковье и Брянске «Мираторг» запустит 15 новых ресторанов.

«Это будут как бургерные при фирменных магазинах, так и новые точки там, где нет магазина, но мы нужны клиенту», — уточнили в пресс-службе.

«Мираторг» заявил о планах по расширению сети на фоне новостей о закрытии ресторанов McDonald's в России. Накануне, 8 марта, стало известно, что компания решила временно остановить работу всех своих 850 точек в РФ.

В бургерных «Стейк&Бургер» используется мраморная говядина Black Angus от «Мираторга», а также овощные полуфабрикаты и ингредиенты, произведенные на собственных заводах агрохолдинга в России. В компании отмечают, что сотрудничают с сервисами доставки Яндекс, Delivery. Кроме того, «Мираторг» использует собственную доставку.

«До конца года сеть "Стейк&Бургер" будет включать 41 ресторан и продолжит развитие, что позволит диверсифицировать бизнес-процессы и обеспечить потребительский спрос на востребованный формат питания», — рассказали в пресс-службе.

АПХ «Мираторг» создан в 1995 году. В холдинг входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, а также торговая сеть. Владельцами «Мираторга» являются Виктор и Александр Линники.