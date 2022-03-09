Налог с процентов по банковским вкладам временно отменят

Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует пресс-служба правительства.

«Есть и еще изменения, которые мы предлагаем внести в законодательство. В частности, освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что этот налог был введен 1 января 2021 года. После повышения ключевой ставки в этом году банки существенно увеличили проценты по вкладам. Это значит, что доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно уплатить в этом году, отметил премьер.

«Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий, 2022 год позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно», — подчеркнул Мишустин.

Также правительство предлагает освободить от налогообложения «доходы граждан от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от работодателя».

Ранее «Эксперт» писал, что 13-процентный налог на доходы с депозитов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн рублей, по итогам прошедшего года может распространиться и на держателей суммы от 700 тыс. рублей из-за удвоения ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок. По закону налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн рублей.

