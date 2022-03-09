НДС для новых гостиниц сделают нулевым в течение первых пяти лет

Правительство РФ поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов, в частности, отелей и других средств размещения.

По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты введут нулевую ставку НДС, которая будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Чернышенко пояснил, что мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития в нынешних условиях, при которых прогнозируется значительное превышение спроса над предложением на отдых в России. Вице-премьер подчеркнул, что первые пять лет — самые важные для нового бизнеса, поэтому именно такой срок определили в качестве ключевого с точки зрения господдержки.

«Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны. Также считаю важным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, сохранить рабочие места в индустрии в текущей деятельности предприятий», — сказал Чернышенко.

Кроме того, он указал на необходимость создать условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, а также сохранить рабочие места в индустрии.

Ранее «Эксперт» писал, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила сегодня в Ростуризм ряд предложений по поддержке туристической отрасли. В частности, предложено на государственном уровне поддержать внутренний и въездной туризм, уже в текущем месяце продолжить программу туристического кешбэка, в долгосрочной перспективе субсидировать чартерные программы по РФ для иностранных туристов, выделить для зарубежных гостей страны блоки мест на различных видах транспорта. Дополнительно была предложена отмена уплаты НДФЛ в течение 3 лет, снижение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды до 7,6% от размера оплаты труда, снижение ставки налога на прибыль до 3% и освобождение от уплаты НДС. Также в АТОР предложили кабмину рассмотреть вопрос о льготном кредитовании туроператоров российскими банками со ставкой не более 7%.