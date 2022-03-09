Не ешь меня: “20 идей по развитию России”

Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина в стране страдает от ожирения в России. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника НМИЦ эндокринологии Наталию Мазурину, ожирение можно зафиксировать в стране у 39 млн женщин и 22 млн мужчин.

Согласно статистическому сборнику Минздрава России, только в 2020 году в России было зарегистрировано 1,9 миллиона больных ожирением, что, впрочем, на 300 тысяч меньше, чем в 2019-м. В антирейтинге среди регионов на первых позициях – Алтайский край – там уровень заболеваемости за 2020 году составил 4530 на 100 тысяч человек. Удмуртская Республика – 2475,4 на 100 тысяч и Смоленска область - 2457,8. Кстати, меньше всего проблема распространена в Чечне – с показателем 335,4, Еврейской автономной области — 419,4 и Приморском крае — 419,5.

Пока страна не входит в топ по распространенности данной проблемы. Однако экспертов волнует другой показатель – рост заболеваемости ожирением среди детей. Среднегодовой темп прироста распространения ожирения у детей составляет почти 9% в год, у подростков - 7,6%, заявила в сентябре прошлого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам, в 2020 году ожирение среди детей составило почти 1318 случаев на 100 тысяч населения, у подростков - в 2,3 раза выше или 3075 случаев. «В течение последних 10 лет среднегодовой темп прироста распространения ожирения составлял у детей почти 9% в год, у подростков - 7,6% в год. По итогам выборочного анкетирования школьников... избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение - у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1-4 классах превышают 30%», - передавало слова Голиковой РИА НОВОСТИ.

Опасность ожирения – в возрастающих рисках других тяжелых заболеваний. Среди них – сахарный диабет, остеоартроз, сердечно-сосудистые заболевания, рак эндометрия. Кроме того, добавила тревог пандемия – люди с ожирением оказались в группе риска также по развитию осложнений при заражении коронавирусом. По мнению экспертов, государств у пора принимать меры для решения проблем.

По данным Роспотребнадзора, первая задача - выяснить состояние питания населения и наиболее значимые отклонения в пищевом поведении. В 2019 – 2020 годах была проведена оценка питания более чем 5 тысячах школ. Вторая задача – определить возможности доступа жителе каждого региона к качественным продуктам, содержащим все необходимые макро и микроэлементы. Третья – разработка технологий производства полезной еды и оптимизировать питание населения.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, «главным связующим звеном в решении этих проблем должно стать образование населения. Потому что без знаний люди не смогут осознанно стремиться быть здоровыми и создавать собственный рацион, отвечающий принципам оптимального питания».

Автор « 20 идей для развития России » Дмитрий Давыдов предлагает не останавливаться на просветительских программах, а писать о вреде тех или иных ингредиентов прямо на упаковках продуктов . ( В тексте статьи первое упоминание должно быть в первых двух абзацах ) .

Вся правда на упаковке

При этом предупреждающая о вреде этикетка может появиться не только на тех продуктах, которые кажутся очевидно вредными , а , например, о вреде скрытых сахаров, о наличии которых в зашкаливающих количествах потребители могут не подозревать. Например, в крекерах, соусах, овощных консервах, пакетированных соках. Или в обезжиренных йогуртах, которые воспринимаются как диетические.

Так, например уже поступили в Чили – с 2016 года производители обязаны добавлять предупреждающие этикетки, если содержание вредных веществ или калорий превышает установленные законом нормы.

Их четыре типа – помимо сахара в черные список попало высокое содержание жиров, натрия и калорий. Товар может собрать сразу четыре предупреждающие метки. При этом дело не только в предупреждении – если на продукте есть хотя бы одна этикетка, их нельзя рекламировать детям до 14 лет, а также быть включено в школьное питание или продаваться в школе.

Все это вынудило производителей присмотреться к составу собственных продуктов, развивать производство более здоровых продуктов. При этом негатива с закрытием предприятий снижением объемов производств они не наблюдали.

«Вслед за Чили многие страны применили этот успешный опыт. Аналогичная маркировка вредных для здоровья продуктов питания обязательна в Бразилии, Мексике, Перу, Уругвае, Аргентине и Израиле. С декабря 2019 года в Канаде также было введено требование размещать на лицевой стороне упаковки заметную легко читаемую информацию о присутствии большого количества натрия, сахара и насыщенных жиров. А в Израиле, чтобы стимулировать производителей продуктов, министерство здравоохранения в 2020 году внедрило систему красных и зеленых этикеток. Красные предупреждают о высоком содержании вредных веществ, а зеленые, наоборот, являются подтверждением признания продукта полезным», – отмечает Давыдов в «20 идеях» .

Кроме того, важная часть ограничений касается маркетологов и рекламщиков. Например, использовать в рекламе персонажей мультфильмов, знаменитостей, говорить о содержании питательных элементов.

Подобную обязательную маркировку Давыдов предлагает ввести и в России.

«Мы предлагаем в России на законодательном уровне сделать обязательной маркировку всех продуктов питания, содержащих повышенное количество сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий. Предупреждающие этикетки должны быть крупного размера и размещены на лицевой стороне упаковки на видном месте», – говорится в «20 идеях » .

При этом, по мнению автора проекта, рекламу таких продуктов необходимо существенно ограничить, а также запретить продажу в школах и детских садах и тем более не допускать до школьного питания.

Все это может помочь покупателям лучше ориентироваться в составе продуктов и выбирать более здоровую альтернативу. А у производителей появиться мотивация избавиться от «клейма» и пересмотреть состав выпускаемой продукции. При этом решать проблему нужно на государственном уровне, именно власти могут подстегнуть общество и бизнес задумать о составе продукции