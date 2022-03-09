Недельная инфляция стала максимальной с 1998 года

С 26 февраля по 4 марта цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 3,3%, а в некоторых регионах — на 14%. Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 2,9%, лидером в этом сегменте стали бананы — цены на них поднялись на 7,2%. Увеличилась также стоимость многих медикаментов, следует из недельного отчета Росстата. Как уточняет «Интерфакс», больший рост цен за неделю был зафиксирован только в декабре 1998 года.

«За период с 26 февраля по 4 марта 2022 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 102,22%, с начала марта – 101,26%, с начала года – 103,46%», — говорится в сообщении Росстата.

Неделей ранее, с 19 по 25 февраля, показатель составлял 0,45%, с 12 по 18 февраля — 0,24%, с 5 по 11 февраля — 0,13%, с 29 января по 4 февраля — 0,29%, с 22 по 28 января — 0,19%. В годовом выражении инфляция в феврале 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 9,15% с 8,73% в январе и с 8,39% в декабре 2021 года.

Росстат публикует недельную статистику по динамике цен с 2008 года, но, исходя из месячных данных, последний раз столь существенный прирост цен за неделю мог наблюдаться в декабре 1998 года, когда в целом за месяц инфляция составила 11,6%, уточняет «Интерфакс».

С 26 февраля по 4 марта лидерами по росту цен среди медикаментов стали левомеколь (+6,1%), поливитамины (+5,9%), эргоферон (+5,3%), ренгалин (+5,1%), нимесулид (+5%). Из непродовольственных товаров больше всего повысилась стоимость новых легковых автомобилей (+17,1% отечественных и +15,2% иностранных), телевизоров (+15%), электропылесосов (+14,6%) и смартфонов (+9,6%). Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 28,7%.

Из продуктов за неделю более всего подорожали сахар (+3,29%), капуста белокочанная (+2,97%), морковь (+2,57%) и бананы (+7,2%).

Ранее «Эксперт» писал, что мировые цены на продовольствие в феврале выросли на 3,9%, достигнув исторического максимума. Более всего за месяц выросло значение Индекса цен на растительные масла — на 8,5%, главным образом вследствие повышения котировок пальмового, соевого и подсолнечного масел. Мировые цены на молочную продукцию по итогам февраля оказалось на 6,4% выше январских значений. Индекс цен на зерновые ФАО вырос на 3%. Цены на мясо на мировом рынке выросли на 1,1%, а на сахар — снизились на 1,9%.

