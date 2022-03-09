Нефтяные цены оказались способны удивить

Администрация американского президента Джо Байдена объявила об остановке импорта в эту страну энергоресурсов из РФ на фоне военного конфликта в Украине. Такое развитие событий хотя и предполагалось участниками рынка, все же стало неприятным известием, которое привело к новому витку роста цен на нефть эталонных марок.

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Естественно, что эти события не могли не отразиться на сырьевом сегменте. Утром в среду, 9 марта 2022 года, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent достигла 130,46 доллара за баррель, что на 1,94% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель выросла на 1,91%, до 125,66 доллара за баррель.

Тем временем, сообщает Finmarket, цены на топливо на заправках в США подскочили до рекордных значений с 2008 года. Во вторник средняя цена бензина достигла 4,173 доллара за галлон, что превысило максимум июля 2008 года.

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с 82,87 до 105,22 долл./барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год: с 68,48 до 88,98 долларов за баррель.

Великобритания повела себя скромно

В среду утром фьючерс на Brent пытается закрепиться выше 130 долл./барр., в зоне исторических максимумов (130-148 долл./барр.), наблюдавшихся летом 2008 года, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Cтоимость барреля нефти Urals в праздники превысила 105 долл./барр.

Основным триггером, поддерживающим ралли на рынке нефти, по его словам, остается геополитика. В 2021 году поставки нефти и нефтепродуктов из России в США составили около 0,67 млн барр./сутки, или 9% от общего экспорта из РФ, отмечает эксперт.

По мнению Евгения Локтюхова, развитие роста цен на нефть и обновление Brent исторических максимумов выглядит базовым сценарием. Ситуация настраивает на длительность нахождения нефти на уровнях выше 130 долл./барр., повышая риск перехода мировой экономики к стагфляции (снижение экономической активности, в первую очередь потребителя, при высокой инфляции).

В продолжение дня цены на нефть демонстрируют позитивную динамику, продолжая экстремальное санкционное ралли, отмечает старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

В конце прошлой недели котировки остановились у важного уровня сопротивления 120 долларов за баррель Brent, не решаясь его пройти только лишь на обещаниях Запада эмбарго на российские энергоносители, напоминает он. Но, уже к открытию торгов в понедельник, 7 марта, было понятно, что США и Великобритания готовы перейти от обещаний к конкретным шагам. Поэтому текущая неделя началась с пробоя уровня 120 за баррель Brent, достижения следующего уровня сопротивления 132 за баррель и последовавшего 8 марта объявления США и Великобритании запрета на нефтегазовый импорт из России.

США пошли на самые жесткие ограничения, объявив о полном прекращении поставок российской нефти, нефтепродуктов и газа уже в апреле, подтверждает аналитик. А вот Великобритания, которая ранее занимала самую жесткую позицию и активней всех продвигала эмбарго, решила отказаться только от нефти из России и возможно откажется от дизельного топлива, кроме того, происходить процесс отказа будет поэтапно, в течение 2022 года.

При этом, обращает внимание он, российский газ и другое топливо, в том числе и бензин, правительство Великобритании решило не трогать.

Однако уже введенных запретов оказалось достаточно, чтобы независимые аналитические британские агентства поспешили с прогнозом последствий для экономики Великобритании: инфляция во втором квартале 2022 года 8,5-9%, замедление темпов роста ВВП с прогнозных 4,2% до 1,9% и падение реальных доходов граждан на 4,8%. Если предположения подтвердятся, указывает Антон Быков, это станет самым большим снижением доходов британцев за последние 67 лет как минимум.

Можно также обратить внимание на попытки США уговорить Венесуэлу, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ резко нарастить объем добычи и поставок, отмечает он. Пока ничего из этих усилий не получается, никто из игроков нефтяного рынка сейчас не хочет стрелять себе в ногу, все хорошо знают историю и то, что после такого взлета неизбежно происходит такое же масштабное падение, заключает Антон Быков. Значит, делает он вывод, всем этим странам вместе с Россией в следующие полгода-год необходимо будет еще теснее координировать усилия для стабилизации нефтяного рынка.

В целом можно сказать, что нефтяные цены кого-то, вероятно, даже удивили, не пробив отметку в 148,4 долларов за баррель — их исторический максимум, зафиксированный с июля 2008 года. Лишь несколько долларов, как отметил обозреватель «Эксперта» отделяли накануне нефтяные котировки в их пике от наивысшей отметки в истории, но не преодолели ее. Между тем, поток разогревающих рынок новостей иссяк. Европа к эмбарго не примкнула, заявив об этом устами главы главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Те, для кого высоченные цены на нефть не являются благом (а как отмечено выше, не в полном восторге от них и экспортеры), могут испытывать осторожный оптимизм