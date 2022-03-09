Полетим по «МИРу»: российская платежная система поможет восстановить авиапервозки

Сегодня стало известно, что приобрести авиабилеты грузинского национального перевозчика без проблем можно посредством перевода с карт российской платёжной системы.
Соответствующая графа появилась на официальном сайте Georgian Airways в разделе «Способ оплаты». Воспользоваться ей можно при бронировании билетов в любом направлении.
За «МИР» во всем мире
Данное решение подтверждает первоначальное решении Грузии о том, что страна не будет присоединяться к антироссийских санкциям, введенным из-за эскалации конфликта на Украине.
Напомним, на данный момент карта принимается в Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, карты российской платежной системы обсуживаются в некоторых банках Турции, Вьетнама, на Кипре и в аэропорту Дубая.
«Мы будем наблюдать волнообразное принятие системы «МИР», и это будут делать не только компании, но и целые государства. Если раньше данный процесс шел не очень активно, например, в Турции лишь частично карта «МИР» могла приниматься, то теперь распространение карты пойдет очень быстро. Причем — и в Евразии, и в Латинской Америке и так далее. Единственное, что ЕС с ней не согласится и будет очень продолжительное время бороться, и тем не менее. Поэтому начинается пока с отдельных компаний, а дальше процесс пойдет шире», — заявил «Эксперту» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Впрочем, для повсеместного использования карты «МИР» российским банкам необходимо решить сразу несколько вопросов. Например, обеспечить конвертацию рубля в валюту стран, где работают партнерские компании и перевозчики.
К слову, проработка «узких мест» уже началась несколько дней назад на фоне отказа Visa и Mastercard проводить операции в России. Так, банки РФ начали работать над коллаборацией с китайской платежной системой UnionPay. Кобейджинговой картой, работающей на базе не одной, а сразу двух платежных систем, можно будет расплачиваться в рублях и в России, и в других странах. Процедура будет осуществляться с конвертацией рублей через юань.
Стимул для роста
«Сейчас главное обеспечить конвертацию рублей в валюту. Такой “прослойкой” для конвертации могут служить как китайские юани, так и карточки, которые начинают выпускать российские банки, в которых есть одновременно и китайские платежные системы, и «МИР». За счет этого можно обеспечить вывод средств, а также дать возможность россиянам расплачиваться за те товары, которые приходят из-за границы, обходя бюрократические процедуры, которые сейчас введены в ЦБ», — сообщил в «Эксперту» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.
При этом, как заметил эксперт, если ранее вопрос о работе с подобными методами оплатами был неактуален, то на данный момент у России есть возможность дать стимул росту новой системы.
«Было непонятно, как компании получат деньги за оказанные услуги. Но если в ближайшие дни правительство и ЦБ наладят эффективную систему перевода денег с участием юаня или, скажем, золота, то данная система может разрастись. В итоге, к такому роду операций могут присоединиться китайские компании, компании Вьетнама, стран Юго-Восточной Азии, Индии и другие», — заметил Алексей Зубец.
Кроме того, подобная мера позволит привлечь на российских рынок и иностранных авиаперевозчиков, которые не присоединились к санкциям. И если, как в случае Georgian Airways, признание карты «МИР» поможет российским гражданам, находящимся за рубежом, то расширение системы может привлечь зарубежных партнеров к участию во внутренних перевозках.
«Как это может выглядеть: компания летит из точки «А» в точку «Б», пролетает над территорией России и производит посадки внутри страны. И за счет этого обеспечивает внутренние пассажирские перевозки», — заключил эксперт.