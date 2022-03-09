Полетим по «МИРу»: российская платежная система поможет восстановить авиапервозки

Сегодня стало известно, что приобрести авиабилеты грузинского национального перевозчика без проблем можно посредством перевода с карт российской платёжной системы.

Соответствующая графа появилась на официальном сайте Georgian Airways в разделе «Способ оплаты». Воспользоваться ей можно при бронировании билетов в любом направлении.

За «МИР» во всем мире

Данное решение подтверждает первоначальное решении Грузии о том, что страна не будет присоединяться к антироссийских санкциям, введенным из-за эскалации конфликта на Украине.

Напомним, на данный момент карта принимается в Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, карты российской платежной системы обсуживаются в некоторых банках Турции, Вьетнама, на Кипре и в аэропорту Дубая.

«Мы будем наблюдать волнообразное принятие системы «МИР», и это будут делать не только компании, но и целые государства. Если раньше данный процесс шел не очень активно, например, в Турции лишь частично карта «МИР» могла приниматься, то теперь распространение карты пойдет очень быстро. Причем — и в Евразии, и в Латинской Америке и так далее. Единственное, что ЕС с ней не согласится и будет очень продолжительное время бороться, и тем не менее. Поэтому начинается пока с отдельных компаний, а дальше процесс пойдет шире», — заявил «Эксперту» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.