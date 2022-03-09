Предпринимателям предложили три варианта льготного кредитования

В России начинают действовать три программы льготного кредитования, ставки по которым не будут зависеть от изменения ключевой ставки Центробанка, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП (федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства).

Первая совместная с ЦБ РФ программа — «ПСК Антикризисная». Она предусматривает кредитование и рефинансирование предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Лимит программы — 60 млрд рублей до конца марта 2022 года. В ней принимают участие все аккредитованные банки, в том числе системно значимые. Программа рассчитана на малый и средний бизнес из перечня пострадавших отраслей (в соответствии с постановлением Правительства №1513). Она уже запущена, предприниматели могут обращаться в банки.

Вторая совместная с ЦБ программа — «ПСК Инвестиционная» — начнет работать с 16 марта. По ней можно будет получить кредиты по ставке для среднего бизнеса — до 13,5%, для малого и микробизнеса — до 15%. Лимит программы — 335 млрд рублей. В системно значимых банках будут выдавать кредиты только на инвестиционные цели, в остальных — как на инвестиционные, так и на оборотные.

Третья программа — «ПСК «Оборотная». Она реализуется Банком России. По ее условиям, банки будут работать напрямую с ЦБ. Лимит программы — 340 млрд рублей, ставки: до 13,5% — для среднего бизнеса, до 15% — для малых и микропредприятий. Программа стартует по мере подписания договоров между банками и ЦБ РФ.

«Любые возникающие вопросы по взаимодействию с банками можно задавать через наш "Сервис 360°". Мы увеличили число специалистов, чтобы можно было как можно быстрее разбираться и помогать предпринимателям», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Бизнесменам также напомнили, что для получения льготного кредита малое или среднее предприятие должно входить в реестр субъектов МСП и не быть связанным с представителями крупного бизнеса. Для малых и микропредприятий максимальный лимит на оборотные цели составляет 300 млн рублей, для среднего бизнеса — 1 млрд рублей. Сумма кредита на инвестиционные цели для всех предпринимателей составляет до 1 млрд рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, которые будут запущены в ближайшие дни. В частности, будет введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, увеличен лимит по системе быстрых платежей и снижена ответственности за нарушения валютного законодательства. В правительство также были внесены предложения о смягчении условий получения господдержки и доступа к электронной торговле для субъектов МСП, занимающихся экспортом.

