Россия может обеспечить себя продуктами — зампред комитета ГД по экономполитике

Россия уже несколько лет уверенно обеспечивает себя базовыми продуктами, причём и некоторые иностранные замещены качественными отечественными. Это удалось сделать благодаря работе по замещению импорта, которая ведётся в течение последних 8 лет. Такое мнение высказал 9 марта Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике. Большой объем инвестиций в российские сельскохозяйственные мощности были вложены после санкций, наложенных на Россию в 2014 году, и тогда же приняли законы о поддержке отечественных фермеров, подчеркнул он.

«Нельзя не отметить, что уже 6 лет подряд Россия остается крупнейшим поставщиком пшеницы в мире. Значительно растет собственное производство мяса птицы и свинины, достигнута самообеспеченность молочной продукцией (в том числе сырами), практически самообеспечены мы и в овощной отрасли (помидоры и огурцы)», — сказал Денис Кравченко.

При этом объемы производства продуктов в России растут с каждым годом, добавил депутат. К примеру, по официальным данным, только в Москве в 2021 году пищевых продуктов выпустили на 8,2% больше, чем в 2020-м. А в 2020-м — на 41% больше, чем в 2019-м. Это во многом связано с регулярными инвестициями в эту отрасль города. За прошлый год власти столицы выдали более 100 млн рублей субсидий, а ряд предприятий получил статус «промышленного комплекса Москвы» и снизили этим налоговую нагрузку, отметил эксперт.

«Звучат опасения по поводу возможного исчезновения с российских прилавков импортного алкоголя. Скорее, нужно говорить о том, что ассортимент расширится благодаря российским продуктам, а отечественные производители алкогольной продукции готовы к конкуренции с зарубежными», — заявил Денис Кравченко. По его оценке, качество российского вина выросло после того, как в 2019-м году приняли закон о виноградарстве и виноделии. А налоговые и бюджетные преференции дали эффект и здесь: отечественные виноградники активно развиваются. Выросло и число производителей пива, причем трехкратно, подчеркнул эксперт.

«За последние годы объем торговли с азиатским рынком неуклонно рос, мы активно выстраивали торговые связи с Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Таиландом и Филиппинами. Поэтому в текущих реалиях, когда будет необходима более существенная переориентация торговых потоков с запада на восток, я вижу перспективным наращивание объемов взаимовыгодного сотрудничества», — резюмировал первый зампредседателя комитета ГосДумы по экономической политике.