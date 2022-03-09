Россия переходит к ответным мерам

Владимир Путин подписал 8 марта указ «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, правительство получает право вводить запрет на ввоз или вывоз из России продукции или сырья.

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«Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер: запрет на вывоз за пределы территории РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым правительством РФ», — говорится в документе.

Другими перечнями будет определен список продукции, ввоз и вывоз которой будет ограничен. Меры не распространяются на товары, перевозимые гражданами для личного пользования.

Правительству Российской Федерации в двухдневный срок нужно будет определить перечни иностранных государств, необходимые для применения указанных мер.

Указ подписан в дополнение к мерам, предусмотренным указами от 28 февраля «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и от 1 марта «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ». Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Чувствительный экспорт

Как напоминает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева, такие экспортные позиции, как палладий, или уран, не подпали ни под какие санкции.

Лишь частично затронуты ограничениями, причем не страновыми, титан, закупку которого в РФ приостановила компания Boing, а биржа LME прекратила принимать на склады российские цветные металлы. В связи с этим, отмечает эксперт, стоимость никеля взлетала до 100 тыс. долларов за тонну, а торги были остановлены.

Ограничение на вывоз и ввоз из России продукции и сырья стал логичным шагом в обмене не дружественными экономическими ограничениями, констатирует Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Он обращает внимание на синхронность этой меры с заявлением президента США о запрете импорта в США российских энергоносителей. По новому указу Россия сможет вводить фактически любые ограничения экспорта и импорта, жестко отвечая на санкции Запада, подчеркивает политолог.

Возможно, предполагает он, ограничения на экспорт начнутся с менее значимых экспортных направлений, например рыбы или древесины. Более чувствительные для недружественных стран, в список которых вошли все страны Евросоюза, ограничения возможны при необходимости более решительных мер.

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Реальное импортозамещение

Отметим также, что как импортер Россия является весьма значимым рынком. В недавней программной статье в журнале «Эксперт», https://expert.ru/expert/2022/03/pochemu-my-bedny/ где идет речь о целесообразности импортозамещения (а следовательно, сокращения импорта) по сугубо экономическим основаниям, говорится: « Нормальной целью можно считать сокращение импорта до 15% ВВП, то есть на 6% от сегодняшнего уровня. В сегодняшних параметрах это 7‒8 трлн новой добавленной стоимости, которую надо научиться ежегодно создавать в России».

Эти 7-8 трлн включают в себя, конечно, широкий ассортимент импортируемой сегодня продукции. Таким образом, у правительства есть достаточно широкий выбор товарных позиций и собственно источников импорта, которые могли бы подпасть под российские санкции. Важно, нанося ответный ущерб странам-санкционерам, рассчитать и такую стратегию замещения импорта из этих стран, которая оказалась бы максимально полезной для экономики России.