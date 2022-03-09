«Ростех» оснастит региональные аэропорты новым высокотехнологичным оборудованием

В ближайшее время ГК «Ростех» планирует вывести на рынок несколько продуктов, предназначенных для региональных аэропортов малой проходимости. Как сообщили в госкорпорации, высокотехнологичное оборудование позволит создать современную инфраструктуру на базе существующей сети аэродромов без дорогостоящей реконструкции.

Среди предлагаемых новинок — мобильные радиолокационные комплексы «Миасс», ключевой особенностью которых является режим адресного обмена информацией с конкретным самолётом. Это облегчает управление воздушным движением и снижает вероятность ошибок при передаче данных. Важным преимуществом данного комплекса являются небольшие габариты и сниженная масса, что упрощает процесс его транспортировки, а кроме того, требует малых объемов проектно—изыскательских работ на месте установки.

Второй продукт, который также готовится к выходу на рынок — мобильный комплекс посадки самолетов «Подорожник». Он будет производиться в модульном исполнении, что облегчит его транспортировку в труднодоступные районы и позволит оперативно разворачивать аппаратуру без использования специального подъемно—транспортного оборудования. Благодаря передовой архитектуре, «Подорожник» не потребует возведения капитальных аэродромных строений.

Как сообщили в ГК «Ростех», данный проект реализует Челябинский радиозавод «Полет», входящий в холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации.

«Мы ожидаем, что решения, предлагаемые холдингом "Росэлектроника", будут востребованы, в первую очередь, на Дальнем Востоке и врайонах Крайнего Севера. Однако, в силу своей универсальности, оборудование может эксплуатироваться на всей территории России. Кроме того, появится возможность наладить воздушное сообщение даже на необслуживаемых в настоящее время аэродромных площадках», — прокомментировали в госкорпорации.

Как рассказал генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров, сегодня наблюдается тренд на модернизацию российских аэропортов, установку новейшего оборудования. По словам Нестерова, в ближайшие годы будут внедряться передовые средства радиолокационного, оптического и интегрированного наблюдения.

«Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" уже сегодня активно ведет работу в этом направлении — радиолокаторами "АОРЛ-1АС", производимыми ЧРЗ "Полет", оснащены более 40 российских и международных аэропортов. В том числе — аэропорты Абакана, Мурманска, Салехарда, Севастополя. Применяемый в "АОРЛ-1АС" современный алгоритм обработки сигналов позволяет точнее обнаруживать цели в сложных географических условиях. Например, в горах, где из-за многократного отражения радиолучей создается мощное шумовое поле», — сказал гендиректор ЧРЗ «Полет».

Помимо этого, по словам Нестерова, в аэропортах Внуково и Баландино успешно протестирована интеллектуальная система охраны промышленных объектов.

«РЛС обнаруживают подвижные объекты и автоматически передают команды наведения видеокамерам, следящим за передвижением целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Система охраны уже сертифицирована по федеральным авиационным правилам и готова к серийным поставкам», — рассказал Нестеров.



