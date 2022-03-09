Рубль сильно падает, но его укрепление неизбежно

Торги на валютном рынке Московской биржи начались с очередного обвала курса российской валюты. Размер падения рубля в первые секунды достигал максимально разрешенного уровня, после чего коридор был расширен, но рубль снова «стал на планку»: к полудню среды доллар на торгах Московской биржи вплотную подходил к отметке 121 руб.

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Такой результат можно назвать не самым худшим: во время наших длинных выходных на мировом рынке Форекс курс рубля достигал 165 руб. за доллар.

После достижения нового антирекорда, в биржевом «стакане» объем заявок на покупку валюты начал снижаться, появились реальные продавцы долларов и евро. Скорее всего, на торги начали выходить экспортеры, которые теперь обязаны продавать 80% валютной выручки. Причем до конца недели предложение валюты может увеличиться за счет выручки, накопленной в нерабочие понедельник и вторник, когда валютные торги не проводились.

На 13 часов за доллар на Московской бирже давали 117 рублей как расчетами «сегодня», так и «завтра».

Поддерживает рубль и решение Visa и Mastercard приостановить работу в России. Уже в ближайшие дни российскими картами этих систем нельзя будет расплачиваться за рубежом. В данной ситуации с большой вероятностью российский рынок «пластика» завоюет китайская платежная система UnionPay, карты которой принимаются в 180 странах. Как отмечают аналитики БКС, сегодня «пара юань/рубль вышла на первое место по оборотам, при росте юаня на 8,4%».

Громкой новостью утра среды стало то, что Банк России запретил банкам продавать населению наличную валюту, а объем снятия наличных с банковских валютных вкладов ограничен суммой в $10 тыс. Это значит, что сократится спрос банков на валюту, покупаемую для перепродажи физлицам.

«Лишнего» сырья на рынке нет

В ближайшие дни стоит ждать увеличения поступления в Россию валютной выручки из-за взлета цен на основные товары российского экспорта. Цены на нефть ушли в район $130 за баррель. Газ в Европе стоит дороже $2000 за тысячу кубов, а в понедельник дорожал до $3900.

На настроения трейдеров сильно влияют популистские речи политиков о необходимости отказаться от закупки российских энергоносителей. Однако никто из них не предлагает никаких конкретных путей замещения российских поставок. Участники торгов опасаются, что Запад перестанет покупать нефть и газ из России, но специалисты знают, что «лишних» энергоресурсов на мировом рынке нет и в ближайшее время не появится.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, ОПЕК не готова наращивать добычу и идти на уступки США. Об этом явно свидетельствуют сообщения СМИ, что высокопоставленные лица Саудовской Аравии и ОАЭ отказались разговаривать с президентом США Джо Байденом по данному вопросу. Отчасти это связано с тем, что даже в крупнейших нефтедобывающих державах практически нет свободных мощностей для увеличения добычи.

В понедельник был заключен существенный объем майских опционных контрактов со страйком $200 за баррель, то есть некоторые спекулянты сделали ставку, что цена уйдет выше этого уровня. Отдельные контракты прошли со страйком $300 за баррель.

Иначе как катастрофой нельзя назвать ситуацию на рынке никеля. В понедельник цены на никель взлетели на 70%, а во вторник – еще на 24%, после чего лондонская биржа металлов остановила торги.

На 35% с начала марта выросли цены на пшеницу, крупнейшими поставщиками которых на мировой рынок являются Россия и Украина.

Рост стоимости основных сырьевых товаров в лучшем случае вызовет взлет инфляции как в еврозоне, так и в США. В худшем же мир ждет новый финансово-экономический кризис.

Возможно, эти вполне реальные угрозы заставят Запад начать смягчать антироссийские санкции, что пойдет на пользу рублю.