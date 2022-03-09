Рубль взял курс на юань

Начавшиеся в районе обеда среды попытки переломить нисходящий тренд курса рубля успехом не увенчались. Под занавес торгов рубль вновь начал дешеветь, и торги парой доллар-рубль расчетами «сегодня» завершились на отметке 120,75, что на 13 копеек ниже исторического максимума, достигнутого парой сегодня ранее.

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Похоже, что значительная доля валютной выручки экспортеров до Московской биржи так и не доходит и часть крупных инвесторов продолжает наращивать валютные резервы.

В этой бочке дегтя есть небольшая ложка меда. Так, сегодня Московская биржа возобновила торги товарными и валютными фьючерсами. Торговый день фьючерс на пару доллар-рубль с исполнением 17 марта завершил на отметке 119. Это говорит о том, что спекулянты не очень-то верят в дальнейшее падение рубля и делают осторожные ставки на укрепление «россиянина».

Вместе с тем, на мировом рынке Форекс доллар стоит 135 рублей. В понедельник, когда торги на Мосбирже не проводились, на западных площадках курс достигал 165 рублей за доллар. Однако в качестве индикатора дальнейшей динамики рубля его курс на западных площадках рассматривать сейчас не стоит. Из России практически невозможно вывести значительный объем валюты, чтобы продать ее на Западе, а в зарубежных странах просто нет рублей. Таким образом, торги рублем на Форексе полностью оторваны от реалий.

Юань просится в высшую лигу

В последние дни наблюдается резкий спрос российских участников торгов на юань. До 2 марта объем торгов юанем на Московской бирже редко в какие дни превышал 2 млрд руб. В прошлую пятницу он вырос до 6,3 млрд руб, а сегодня — до 8,7 млрд руб. Для сравнения, спотовый объем торгов парой доллар-рубль сегодня составил 80 млрд руб., а парой евро-рубль — 25,5 млрд руб.

Все говорит о том, что юань нацелился стать «основной иностранной валютой» в России. Юань не считается свободно конвертируемой мировой валютой, но обменять его на доллары, евро или иены можно легко в любой стране мира. Не исключено, что в условиях санкций частный бизнес начнет рассчитываться с Западом путем конвертации рублей в юани, а последних — в доллары или евро. Сейчас китайская валюта стала одним из немногих легальных способов вывода средств из России на Запад.

Китай не присоединился к западным санкциям, а межбанковские расчеты между Россией и Китаем могут проходить без использования SWIFT.

«Юань — надежная валюта, обеспеченная второй крупнейшей экономикой мира и сильным торговым балансом, — пишет в своем обзоре инвестбанкир Евгений Коган. — Разница между максимальным и минимальным значением USD/CNY за последние 10 лет — всего 18,5%. Для сравнения, спред между максимумом и минимумом индекса доллара DXY за этот период составляет 30,7%. Про рубль громко промолчим».

Неожиданныйоптимизм

На мировом финансовом рынке сегодня власть захватили «быки»: более 2% прибавляют американские фондовые индексы, германский индекс DAX вообще взлетел на 7,3%, французский фондовый рынок растет на 6,6%. Почти на $10 подешевела нефть, откатившись от отметки $130 за баррель.

Похоже, что зарубежные инвесторы начали оценивать геополитическую повестку более позитивно, в том числе с точки зрения ожиданий.

Однако зарубежный инвестиционный оптимизм пока не оказывает поддержку рублю, но это обязательно случится, как только крупные российские игроки удовлетворят свои насущные потребности в валюте.