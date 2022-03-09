Сбер рвет с Европой

Sberbank Europe AG был создан в 2012 году со штаб-квартирой в Вене на базе австрийской Volksbank International AG (VBI), которую Сбербанк купил за 505 млн евро. После сделки Сберу также достались все активы VBI – банки в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Венгрии, Сербии, Словении, Украине и Словакии, часть которых он впоследствии распродал. В том же году Volksbank превратился в Sberbank Europe, все его дочки теперь также перешли под бренд Сбера. Актив был не самым лучшим: в конце 2012 европейская «дочка» Сбера отчиталась о 100 млн евро убытка. Однако российский гигант собирался закрепиться на европейском рынке.

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В 2013 году группа компаний получила полную банковскую лицензию и первый рейтинг Fitch с инвестиционным классом BBB-. Тогда же Sberbank Europe получил синдицированный кредит на 350 млн евро и запустил немецкий розничный онлайн-банк Sberbank Direct (за 2015 год этот проект получил 1,7 млрд евро депозитов). В следующем году международное рейтинговое агентство Fitch назначил Sberbank Europe рейтинг на уровне «BB+» с позитивным прогнозом.

В 2020 году Sberbank Europe имел активы почти на 13 млрд евро и присутствовал на восьми рынках Центральной и Восточной Европы: Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. Sberbank Europe управлял 187 филиалами и насчитывал более 3 800 сотрудников и около 773 000 клиентов. Банк специализировался на розничном бизнесе, а также на крупном корпоративном и инвестиционном банкинге.

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Рецепт успеха был слишком сложным

И все же европейский бизнес не оправдал себя. В 2021 году Сбер избавился от большинства дочерних компаний . Причем избавился за сумму меньшую, чем купил — около 500 млн евро. (Ранее банк избавился и от турецкого филиала, продав Denizbank за 2,75 млрд долларов — также на 750 млн долларов меньше, чем было заплачено при покупке).

Europe AG подписала соглашение с компаниями сербской MK Group о продаже им банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarorszag Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.) с совокупными активами 7,3 млрд евро. А уже в 2022 компания закрыла сделку о продаже Sberbank Srbija сербскому банку AIK Banka.

Еще двумя годами ранее глава Сбера Герман Греф заявлял, что «международный бизнес чувствует себя не очень хорошо». Это заметно по отчетности банка: в 2019 Сбер зафиксировал убыток от иностранных дочек на 47,7 млрд рублей, а в первой половине 2020-го еще на 4,7 млрд. И это — не про тяжелый год, а про тяжелый период: в 2015 году убыток Sberbank Europe составил 218,7 млн евро, в 2017 — 201,6 млн евро.

Причина – не только в санкциях, которые опутывали российские компании и банки с 2014 года. В последние годы стагнирует и бизнес «коренных» европейских банков. Им крайне сложно зарабатывать при нулевых и даже отрицательных ставках. И дочки Сбера не стали исключением.

В итоге к 2022 году у Sberbank Europe из восточноевропейских банков в собственности остался чешский Sberbank Czech Republic, филиалы в Хорватии и Словении. В Центральной Европе — филиалы в Германии и Австрии. «Сбер Европа», таким образом, скинул с себя лишний, убыточный груз и двинулся в другом направлении: как заявляли в прошлом году его представители, банк намеревался «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели».

Уходя, оставайся

Но случился новый виток санкции от США, Европы и Великобритании. На фоне этого ЕЦБ (Европейский центральный банк) заявил, что Sberbank Europe и его дочерние компании не смогут выполнять свои функции из-за ухудшения ситуации с ликвидностью. Регулятор также уточнил, что банк вряд погасит свои долги вовремя, потому что «репутационное воздействие геополитической напряженности» вызвало отток средств с депозитов.

Сам Сбер подтвердил, что европейская «дочка» столкнулась с «аномальным оттоком денежных средств». Управление по финансовым рынкам Австрии (FMA), в котором зарегистрирован Sberbank Europe, ввело мораторий на его операции, из-за чего вкладчики могли снимать до 100 евро в день. В Чехии в тот же день был запущен процесс отзыва лицензии у чешской «дочки» Сбера, а Единый совет по разрешению проблем банковского сектора ЕС (Single Resolution Board, SRB) принял решение передать все акции хорватской «дочки» Sberbank Europe в Hrvatska Postanska Banka (Почта-банк Хорватии), а все акции словенской «дочки» — в Nova ljubljanska banka (NLB Group, крупнейшая банковская и финансовая группа в Словении).

Австрийский Sberbank Europe AG решено обанкротить. Контроля над Sberbank Europe у «материнской» компании больше нет.

Как рассказали в самом Сбере, чистые активы европейских «дочек» по состоянию на 31 декабря 2021 года не превышали 1,3% от чистых активов группы. Это означает, что Сбер не должен сильно пострадать финансово от потери европейской части компании. К тому же, у Сбера остался банк в Швейцарии. Это Sberbank Switzerland AG, который располагает «достаточным капиталом и активами для того, чтобы продолжать свою деятельность».