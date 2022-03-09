S&P 500: рикошет нефтяного эмбарго

Распродажи американских акций на фоне обсуждений возможного эмбарго на импорт нефти из России начались еще на прошлой неделе, а в начале этой — только расширились. Понедельник стал для S&P 500 худшим днем с октября 2020 года. Индекс Nasdaq Composite оказался в зоне медвежьего рынка (падение более чем на 20% от максимума).

Взлетала в цене и сама нефть — Brent достигала $139,13 за баррель. Это был ее максимум с июля 2008 года. Лишь несколько долларов отделяли котировки от наивысшей отметки в истории, пришедшейся на тот же месяц — $148,4. Непосредственной причиной всего этого было заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США обсуждают с ЕС возможность скоординированного отказа от импорта российской нефти и других энергоносителей.

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Неудивительно, что когда во вторник Джо Байден объявил о том, что запрет наложен только Соединенными Штатами, рынки выдохнули. Доля США даже в морском экспорте российской нефти и нефтепродуктов составляет лишь около 11%. С главными потребителями своих энергоносителей (Китаем и Европой) РФ связана и другим способом — трубопроводами.

Американские индексы даже показали бурное, но короткое ралли, связанное с закрытием коротких позиций на факте, в ожидании которого они открывались. Нефть упала почти до $123. Но причины роста были не только техническими, имело место и самое обычное облегчение. Только Великобритания присоединилась к санкциям, но и она технически сделат это не одномоментно, а будет постепенно сворачивать импорт весь год.

Все не так страшно, как опасались некоторые. Накануне вице-премьер Александр Новак предупреждал, что в случае отказа США и Европы от российской нефти баррель будет стоить $300 и выше. Это практически гарантировало бы мировой экономический кризис.

Но легкая эйфория закончилась за пару часов и акции пошли вниз. Даже снижение российских поставок нефти и нефтепродуктов в США менее чем на 700 млн баррелей в день (в 2021 году, по данным EIA, они составляли 672 тыс.), в текущей ситуации закрепляет цены на уровнях выше $120. При этом сложности с экспортом из РФ есть и помимо формальных санкций, а хаос здесь только нарастает. К тому же, США дали указания своим послам настаивать, чтобы к санкциям присоединилось как можно больше стран.

Во вторник аналитики Goldman Sachs попробовали оценить возможные варианты развития событий. По их оценке, потеря 2 млн нефти и нефтепродуктов из 6 млн баррелей в день, экспортируемых Россией морским путем, приведет к увеличению цен Brent до $145 за баррель, а потеря 4 млн — уже до $175.

Их текущий базовый прогноз предполагает перебои с экспортом на 1,6 млн баррелей как из-за фактических, так и из-за ожидаемых санкций. Соответственно, они видят цены на Brent в 2022 году на уровне $135.

Ни один из этих трех сценариев не сулит ни мировой, ни американской экономике ничего хорошего. Но базовый прогноз фактически уже реализовался. В понедельник цены были даже выше, да и под конец торгов вторника они вновь приближались к $130.

Следствием будет более высокая инфляция в США — как из-за подорожания бензина, так и благодаря росту издержек по другим направлениям. По оценкам аналитиков, это добавит полтора процентных пункта к годовым темпам роста потребительских цен в США. Дальнейшее удорожание энергоносителей, как и продолжение взлета цен на прочих товарных рынках, ведет ее в область двузначных значений.

Это удар и по потребителям, и по бизнесу — по американским избирателям. Джо Байден прекрасно осознавал это и противился таким санкциям, но к призывам из обеих партий добавились результаты опросов.

Осенью, когда пройдут выборы в Палату представителей, общественное мнение вполне может измениться. Борьба с такой инфляцией, как сейчас, путем ужесточения денежно-кредитной политики неэффективна и ведет к рецессии. Но ФРС попытку обязательно сделает. Прогнозы рынка на ее исход — в котировках: единственным светлым пятном во вторник были акции энергетических компаний. Американские индексы вновь завершили день падением: Dow Jones Industrial Average — на 0,56%, S&P 500 — на 0,72%, а Nasdaq Composite — на 0,28%.