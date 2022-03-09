ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро еще на 10 рублей

Баннк России установил на 10 марта официальный курс доллара на уровне 116,0847 рубля, курс евро — на уровне 126,4395 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на выходные дни с 6 по 9 марта, доллар вырос в цене на 10,3 рубля (с 105,8124), евро — на 10,8 рубля (с 115,6212).

По данным Московской биржи, 9 марта в 11:40 мск курс доллара достигал пиковых значений в 120,83 рубля, курс евро превысил 131 рубль.

Резкий рост курсов доллара и евро начался 28 февраля в день повышения ключевой ставки с 9,5% до 20%. Банк России тогда поднял официальные курсы валют на 10 рублей, установив на 1 марта стоимость доллара на уровне 93,5589 рублей, евро — на уровне 104,4772 рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, говорится в сообщении ЦБ. Однако с 9 марта по 9 сентября клиент может снять только до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

