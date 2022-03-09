ЦБ ввел ограничения на выдачу банками наличной валюты

Центробанк сообщил, что вводит временный порядок операций с наличной валютой.

«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении регулятора.

На время действия особого порядка валюта будет выдаваться в американских долларах независимо от валюты счета. Уточняется, что конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

В Банке России подчеркивают, что граждане могут продолжать хранить деньги на валютных вкладах или счетах. «Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт», — отмечает регулятор.

В пресс-релизе поясняется, что граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, однако снимать с них средства в период действия временного порядка операций с наличной валютой можно будет в рублях по рыночному курсу на момент выдачи.

В ЦБ отметили, что в российских банках примерно 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тысяч.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России ограничил переводы за рубеж физлицами. Клиенты российских банков не смогут перевести больше $5 тыс. в месяц в пользу физлиц — резидентов и нерезидентов, включая супругов и близких родственников, ни со своего счета, ни при его отсутствии. Это касается в том числе переводов электронных денег. Близкими родственниками считаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.