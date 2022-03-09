ЦБ завернул валютный вентиль

В ближайшие полгода российские граждане не смогут снимать в валюте более 10 тыс долларов со своих счетов – остальное будет выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Средства в других валютах в случае снятия будут выдаваться только в долларах, опять же на сумму не более 10 тыс. Что касается новых счетов в валюте, открытых начиная с 9 марта, то с них получить деньги можно будет только в рублях. Такое решение принял в ночь на 9 марта Банк России.

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Это – вполне логичный и ожидаемый шаг после мер, которые уже были приняты, чтобы пресечь отток капитала за рубеж: "бан" на выплату дивидендов и процентов иностранцам, повышенная комиссия по покупке валюты на бирже, ограничения на переводы за рубеж и на вывоз наличной валюты для физиков. Очевидно также, что это должно помочь российским банкам, которые всю прошлую неделю, чтобы сдержать отток, предлагали ставки до 8% по валютным вкладам – это в разы превосходит доходность по долларовым инструментам на глобальном рынке.

Фактически ЦБ поставил почти полный заслон на пути оттока капитала за рубеж – важного фактора, который ослаблял российскую экономику в последние годы.

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Можно предположить, что и валютная паника скоро уляжется. Да, на счетах граждан на начало 2022 года находилось валюты примерно на 7 триллионов рублей, и еще на 6,3 триллионов рублей было наличной валюты на руках. Но большая часть валютных счетов (по оценке ЦБ, 90%) содержит суммы гораздо меньше 10 тыс долларов.

Валюта с начала 1990-х была и остается важным активом для сбережения – это произошло после изъятия средств граждан в 1990 году и гиперинфляции 1990-х. Однако важно, что в отличие от 90-х сегодня доллары остаются средством накопления – но не платежа. Этому способствует и активная дедолларизация последних полутора десятилетий, и безналичный расчет, и контроль за крупными сделками. Это означает, что держать на руках большие суммы наличных долларов или евро не имеет особого смысла – так как расплатиться ими за крупные покупки все равно невозможно, а вывезти проблематично. Плюс за кадром для большинства остается набирающая силу инфляция в США и еврозоне – не исключено, что из-за дикого роста цен на сырье она в этом году достигнет двузначных отметок. Это будет означать реальное обесценение наличных долларов.

Экономисты сейчас дают целый спектр разных вариантов дальнейшего развития событий на валютном рынке: от возврата к регулированию курса до установления внутреннего и внешнего курса и ограниченной конвертации, как с юанем. Но точный прогноз, конечно, дать пока невозможно.