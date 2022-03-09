В правительстве одобрили национализацию имущества ушедших из РФ компаний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики РФ в условиях санкций — он предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок, сообщается в Telegram-канале «Единой России». Ранее эта партия выступила с соответствующей инициативой.

«Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места», — сообщили в партии.

Там уточнили, что собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. В противном случае суд на три месяца назначит временную администрацию, после чего акции новой организации будут выставлены на торги, а старая ликвидируется. Новый собственник будет обязан сохранить не менее 2/3 коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации.

Как отметил замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев, речь идет о сотнях тысяч рабочих мест.

Ранее «Эксперт» писал, что правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. При наличии валютных обязательств со странами из этого перечня теперь можно рассчитываться в рублях.

В перечень вошли США, Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань. Все эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала спецоперации на Украине.

