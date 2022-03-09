В Росгвардии сообщили о полном контроле над Запорожской АЭС

Представитель Росгвардии рассказал, что ситуация на Запорожской АЭС, где на прошлой неделе произошел пожар, находится под контролем.

Как сообщает «РИА Новости», по итогам переговоров Росгвардии с национальной гвардией Украины 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие, а сам объект перешел под контроль российских сил. Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их вывезли с территории АЭС и отпустили домой.

По словам собеседника агентства, сейчас станция работает в штатном режиме, ее администрация выполняет свои обязанности. Необходимый пропускной режим осуществляется в полном объеме.

«Радиационный фон на данное время в норме. Составляет от 0,08 до 0,12 микрозиверт в час. При пороге в 0,3 микрозиверта. Никаких происшествий в радиационном плане на станции нет», — рассказал Первому каналу военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ. Отмечается также, что российские военные контролируют обстановку на Чернобыльской АЭС.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе электростанцией.

Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила провокацию, в результате которой произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС, расположенного за периметром станции с энергоблоками. Запорожскую АЭС взяли под контроль, огневые средства были подавлены российскими военными. «Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что во время боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в комплексе не было.

Ранее «Эксперт» писал, что переговоры российской и украинской стороны об урегулировании ситуации на Украине, третий раунд которых прошел 7 марта, будут продолжены. Соответствующее заявление сделал глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. «Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенные шаги вперед. Переговоры будут продолжены», — сказал Мединский.