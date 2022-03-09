В Росреестре заверили в сохранности данных о собственности на недвижимость

После нестабильной работы некоторых интернет-ресурсов, в управление Росреестра по Москве стали обращаться граждане, беспокоящиеся о сохранности данных о недвижимости в реестре. В пресс-службе управления заверили, что все данные о праве собственности на объекты недвижимости в России надежно защищены резервным копированием.

«Для сервиса государственной регистрации прав предусмотрено резервное копирование информации на всех уровнях, благодаря чему устраняются риски потери, искажения или недоступности информации. Современные технологии позволяют оперативно пресечь любое постороннее вмешательство в электронные ресурсы Росреестра, а прямого доступа к сведениям государственного реестра недвижимости вообще нет», — сообщили в московском управления Росреестра.

В пресс-службе уточнили, что все данные, которые Росреестр представляет в публичный доступ, — это лишь оболочка защищенных оригинальных сведений, и бояться атаки на эти данные — все равно что бояться потерять выписку, которую можно заказать в любой момент.

9 марта Минцифры РФ сообщило о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов. Его работа была восстановлена в течение часа. В ведомстве подчеркнули, что сайты госорганов находятся под серьезной защитой и круглосуточным мониторингом команд по кибербезопасности. В Минцифры отметили, что в настоящее время на сайты госорганов ведутся постоянные кибератаки. Целями злоумышленников становятся также информационные ресурсы российских финансовых организаций (80%), государственных учреждений и госкорпораций (10%) и федеральных СМИ (10%).

1 марта на протяжении более чем полусуток сайт журнала «Эксперт» его онлайн-редакции — Expert.ru был недоступен. Как установили специалисты «Эксперт», сайт подвергся Ddos-атаке. Наряду с этим наблюдались трудности с чтением материалов в некоторых социальных сетях. Примерно к 14 часам 1 марта данную проблему удалось решить.

