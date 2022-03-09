Эпидемия санкций: экономике России сделали вторую прививку

Премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание, поблагодарил представителей исполнительной и законодательной власти за ответственный подход при подготовке и принятии озвученных на прошлой неделе первых антисанкционных мер. «Вы действовали так же оперативно, как и два года назад, когда надо было принимать решения для борьбы с распространением коронавируса», — отметил он и перешел к новым инициативам.

Глава правительства заявил, что авиаперевозчикам будет оказана помощь в сохранении парка иностранных самолётов. Предусматривается введение ответных ограничений для стран, которые запретят российским судам заходить в их морские порты. На железнодорожном транспорте принимается ряд мер для уменьшения влияния отдельных международных организаций.

Статья по теме: Правительство выводит из-под санкционного удара малый бизнес и информационные технологии

Повышенный транспортный налог для автомобилистов с этого года будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как было раньше. Кроме того, на создание качественной дорожной инфраструктуры, необходимой для развития экономики во всех регионах страны, из федерального бюджета дополнительно выделят более 160 млрд рублей.

В таможенной сфере власти упрощают регулирование импорта. В строительной — разработку градостроительной документации и процедуры проведения публичных слушаний по ней, ускоряют предоставление земельных участков и обеспечивают продление действующих договоров аренды земли. Уполномоченным органам предоставляется право устанавливать льготы для арендаторов. Проще станет и зарегистрировать права и на построенные объекты. А в качестве поддержки гостиничного бизнеса инвесторам, вложившимся в постройку или реконструкцию отелей, с момента ввода объектов в эксплуатацию на 5 лет обнулят НДС.

Граждан России освобождают от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей, за 2021 и 2022 годы. От налогообложения освобождаются и доходы граждан от экономии на процентах за пользование заёмными средствами, полученными от работодателя.

Прорабатывается предложение зафиксировать курс иностранной валюты для расчёта тонкой капитализации. Организации, деятельность которых финансируется за счёт привлечения заёмных средств, не должны благодаря этому столкнуться с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро.

У ряда компаний появится возможность перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из их фактических доходов. При исчислении налога на имущество организаций правительство сохранит оценку кадастровой стоимости на уровне начала текущего года.

Статья по теме: Антироссийские санкции начинают бить по мировой экономике

Планируется повысить минимальный порог по числу акций, владелец которых сможет запрашивать документы компании, оспаривать сделки в суде, действия компании или её руководства. Чтобы снизить санкционные риски для отечественных финансовых организаций, совет директоров Банка России наделяется правом определять перечень сведений, которые можно будет не раскрывать для широкого доступа.

Под запрет попадут сделки со страховыми компаниями, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств. В исключительных случаях Банк России будет выдавать на такого рода операции специальные разрешения. Также планируется уточнить режим работы кредитных каникул.

Кабинет министров предусмотрел субсидирование аграриям льготных кредитов на короткие сроки в размере свыше 10 млрд рублей. Деньги на это возьмут из бюджета. Дополнительно выделяется 25 млрд рублей на то, чтобы сельхозпроизводители в текущем году смогли привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 млрд рублей. Министерству сельского хозяйства дано поручение строго контролировать целевое и эффективное использование этих средств.

Председатель правительства констатировал, что российское зерно пользуется хорошим спросом за рубежом, а его стоимость увеличивается. По его словам, в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьём прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность. Для поддержания баланса цен на рынке продовольственных товаров правительство выделило 2,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на компенсацию части затрат производителей хлеба и хлебобулочных изделий.

