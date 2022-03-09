В России на полгода отменили доллары и евро

Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, говорится в сообщении регулятора. Фактически, новый порядок закрывает рынок наличной валюты — ее движение будет крайне ограничено. В частности, клиенты банков сможет снять только до 10 тысяч долларов в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

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В российских банках около 90% валютных счетов не превышают 10 тысяч долларов. То есть, абсолютное большинство держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, поясняют в ЦБ. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.

Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах, подчеркивают в Банке России. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

Выезжающих за рубеж граждан, лишившихся возможности купить наличную валюту, ЦБ успокаивает: ее можно снимать с карты «Мир». Правда, только в нескольких государствах мира, а стран дальнего зарубежья в этом списке всего две (Турция и Вьетнам). На содержимое банковских ячеек новые валютные ограничения не распространяются, уточняет ТАСС.

Желающие смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. «Да, открыть новый валютный вклад или счет можно. Но пока действует временный порядок операций с наличной валютой, получить наличную валюту с валютного счета или вклада, открытого позднее 8 марта 2022 года, будет нельзя», — говорится в разъяснениях ЦБ.

Регулятор прямо дает понять, что пока не уверен в обратной либерализации рынка наличной валюты в сентябре этого года. «Это зависит от санкций иностранных государств, получение долларов или евро может оставаться проблемой», — констатирует Центробанк. Там также отметили: «Мы варианты, чтобы у людей появились альтернативы. В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России».

Новый закон о полугодичном моратории на обмен валюты для государства полезен, заявил «Эксперту» международный финансовый аналитик Андрей Плотников. Он убивает сразу трёх зайцев, поясняет он. Во-первых, ограничивает отток из банков того сектора, что помогает оздоровлению банков, ведь только за последние две недели граждане России сняли со счетов более 30 млрд рублей.

Во-вторых, продолжает эксперт, этот закон поможет укреплению рубля, так как люди массово не смогут покупать валюту, а значит поддерживать спрос на неё. В-третьих, чтобы снять более 10 тысяч долларов, нужно поменять остаток в рубли, а значит, получить прибыль с разницы покупки и продажи и, следовательно, заплатить налог на эту разницу. Таким образом, в казну пойдёт дополнительная прибыль. Но это только в том случае, если граждане согласятся вытаскивать валюту из банков.

Для граждан же в принятых властями мерах меньшие плюсы, считает Андрей Плотников. Если вам в крупном объёме понадобится валютная наличка, то придётся обращаться к перекупщикам и менять у них рубли под грабительский процент.

Ограничения в операциях с наличной валютой — экстремальная, тяжёлая, противоречивая мера, сообщил «Эксперту» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. На начало февраля в российских банках на счетах физлиц была валюта на сумму около 7 310 млрд рублей, или свыше 97 млрд долларов, согласно данным Центробанка. Валюта используется как популярное средство сбережения в условиях инфляции, а также для покупок за рубежом, заграничных поездок. Ограничения создают большие неудобства, наносят очередной удар по доверию людей государству, могут спровоцировать панические настроения и ажиотажный спрос на наличную валюту.

При превышении лимита 10 тысяч долларов можно получить средства не в валюте, а в рублях по текущему рыночному курсу, обращает внимание Марк Гойхман. Соответственно, в основном желающим снять валюту должно её хватать. «Хватать» — это, в данном случае, вероятно, будет наиболее популярное решение для многих. Да, есть смысл рассматривать снятие наличных со счетов поскольку ведь меры могут быть ужесточены. Вполне вероятно дальнейшее подорожание валюты к рублю, поэтому, советует эксперт, держать средства лучше именно в валюте. Но валютные банковские счета и вклады при этом могут в перспективе оказаться токсичным активом.

Впрочем, отмечает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий, в результате действия западных санкций, приток наличных долларов и евро в нашу страну практически прекратился. В этих условиях регулятор уже предпринял достаточно жесткие меры по ограничению оборота наличной валюты. В последнее время российские кредитные учреждения постоянно увеличивали ввоз валютной налички. В результате в банковской системе были накоплены значительные средства, которые закрывают все обязательства банков перед своими клиентами.

В то же время общий объем долларов и евро (при прекращении их ввоза) превратился в величину постоянную, притом, что вполне естественный спрос со стороны населения на наличную валюту продолжает оставаться высоким. В этих условиях Банк России и предпринял меры по ограничению наличного валютного оборота. После роста ключевой ставки выросли и проценты по валютным вкладам, а часть валютной налички была трансформирована в депозиты.

Адекватно оценить приток средств в отечественные банки после повышения ставок можно будет после выхода официальной статистики ЦБ РФ, считает Анатолий Гожий. Однако уже сейчас достаточно ясно, что объем валютных вкладов по ведущим банкам страны вырос в два и более раза. Разумеется, определенная доля средств, пришедших на депозиты, это переоформление старых договоров. До роста ставок граждане не были склонны хранить валюту в кредитных учреждениях под символический процент. Соответственно и основные объемы притока на счета граждан в основном были обеспечены новыми деньгами.

А уже после создания серьезных трудностей для частных лиц по покупке валюты на бирже, продолжает эксперт, регулятор приступил к непосредственному ограничению хождения долларов и евро среди населения. При этом, указывает Анатолий Гожий, десятитысячный лимит снятия валюты со счетов не имеет отношения к большей части вкладчиков. Связано это с высокой концентрации сбережений у небольшой части населения. Данное ограничение приведет к тому, что значительная доля валютных сбережений будет «заперта» в банковской системе.

Центробанк не накладывает ограничения на безналичный оборот средств частных лиц. И доллары, и евро можно приобрести и через счет в банке, и на бирже. Однако, учитывая налог 12%, покупка валюты частными лицами утрачивает экономическую целесообразность. Спекулятивные операции становятся практически невозможны, как и использование приобретаемой валюты для сбережения путем последующего перечисления на депозит. Покупка же для зарубежных поездок бессмысленна из-за блокировки расчетов по карточкам в большинстве стран. В итоге биржевые и внутрибанковские операции частных лиц по покупке основных валют станут носить чисто эпизодический характер.

Несомненно, полагает Анатолий Гожий, принятые регулятором решения помогут обеспечить стабильность расчетов банковских организаций со своими клиентами. В то же время подобные меры неизбежно вызовут ажиотажный спрос со стороны населения на доллары и евро, что приведет к возрождению «серого» валютного рынка, соглашается эксперт. Срок же действия данных ограничений зависит исключительно от внешних факторов. В этом смысле нашим гражданам придется свыкнуться с мыслью, что жить в новой невалютной реальности придется очень долго.