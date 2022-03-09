ВТБ начал предлагать вклады в юанях под 8% годовых

Банк ВТБ запустил вклад в китайских юанях, максимальная ставка по нему составит 8% годовых.

«С 9 марта ВТБ предложил клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Он станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель», — говорится в пресс-релизе банка.

Сообщается, что вклад можно открыть через «ВТБ онлайн» на сумму от 100 юаней. В отделениях банка на депозит можно положить от 500 юаней.

«Срок размещения средств под высокую ставку составляет от трех до шести месяцев. Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад», — поясняется в сообщении.

На прошлой неделе ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях, долларах и евро. Ставка по полугодовому рублевому вкладу в ВТБ составляет 21%, доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на три месяца — 8%, в евро — 7% годовых.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Центробанк вводит временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта до 9 сентября клиенты банков могут снимать до $10 тыс. в наличной валюте, остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В Банке России подчеркивают, что граждане могут продолжать хранить деньги на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад, условия по вкладу или счету не меняются. Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, однако снимать с них средства в период действия временного порядка операций с наличной валютой можно будет в рублях по рыночному курсу на момент выдачи. В ЦБ отметили, что в российских банках примерно 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тысяч.