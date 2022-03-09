Евросоюз не будет запрещать нефть и газ из России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не будет вводить запрет на импорт энергоносителей из России.

«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе», — приводит «Коммерсантъ» слова Борреля, прозвучавшие в эфире катарского телеканала Al Jazeera.

Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС продолжит поиск альтернативных поставщиков газа. По его словам, в Европе сейчас убеждены в том, что у них «партнер, на которого нельзя положиться».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля, лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале 10 и 11 марта обсудят вопросы снижения зависимости от российских угля, нефти и газа. Кроме того, участники саммита рассмотрят возможности усиления военного потенциала. «Я бы хотел сконцентрироваться на трех основных вопросах: усилении нашего оборонного потенциала, снижении энергетической зависимости, особенно от российского газа, нефти и угля, а также создании более прочной экономической базы», — цитирует агентство пригласительное письмо председателя Евросовета.

Ранее «Эксперт» писал, что США вводят запрет на импорт российских энергоносителей. При этом президент страны Джо Байден признал, что Европа не сможет принять аналогичное решение. Глава государства отметил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг. Байден также призвал частный сектор не взвинчивать цены и пообещал бороться со спекулянтами.

Уже во вторник, 8 марта, розничные цены на бензин в США выросли до исторического рекорда. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость розничного галлона (ок. 3,79 литра) бензина в начале дня достигла 4,173 доллара. В некоторых частях страны цены превысили 5 долларов за галлон, нанеся удар по автомобилистам страны, которая является крупнейшим потребителем бензина в мире.

