Юань и рупия заменят в России доллар и евро

Пока же клиенты ВТБ получили неплохую альтернативу доллару и евро, на выдачу средств со вкладов в которых Банком России наложены ограничения. Теперь россияне могут диверсифицировать свой инвестпортфель, вложившись в доступную китайскую валюту с максимальной ставкой 8% годовых.

Новый тренд рынка

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«Вклад в новой валюте доступен для дистанционного открытия через ВТБ Онлайн на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней. Срок размещения средств под высокую ставку составляет от 3 до 6 месяцев. Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад. Снятие и пополнение доступны для сегментов «Привилегия» и «Прайм». Ставка для клиентов «Привилегии» при выборе этой опции составит 7,5%, для клиентов «Прайм» — 8%. Для клиентов массовой розницы ставка составит 8% — без опции снятия и пополнения», — указывается в сообщении пресс-службы ВТБ.

Биржевые аналитики отмечают довольно низкую волатильность китайской валюты к доллару и ее устойчивость, что на сегодняшний день добавляет привлекательности такого рода инвестициям. Похоже, что вклады в юанях становятся трендом рынка. Конкуренты ВТБ активно прорабатывают аналогичные предложения.

На низком старте находятся «Открытие», «Уралсиб», Росбанк и ряд других. Счета в китайской валюте уже доступны к открытию крупным клиентам Альфа-банка. Также с некоторыми оговорками аналогичная опция есть у Дом.РФ, МКБ и МТС Банка.

В свете январских заявлений заместителя главы Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, прозвучавших еще до обострения ситуации на Украине и последовавшего за ней с Запада санкционного урагана, появившаяся возможность держать сбережения в юанях выглядит как пролог к переходу на расчеты в этой валюте на межгосударственном уровне в самое ближайшее время.

Повышают вероятность такого развития событий и появившиеся сообщения об интересах китайских компаний к инвестициям в российский бизнес.

Не юанем единым

Однако в долгосрочной перспективе, складывать, фигурально выражаясь, все яйца в одну банку было бы рискованно и физическим лицам, и государственным структурам. Причем даже несмотря на стабильно хорошие в последнее время политические и экономические отношения РФ с КНР.

В данном контексте следует говорить даже не о переходе к расчетам в юанях, а о создании полноценной независимой от США и ЕС кредитно-денежной системы, которая у нас отсутствует, заявил «Эксперту» доцент финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

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«В рамках западной кредитно-денежной системы, в институциональной среде Запада нам показано, что возможности для роста и развития нет. У нас просто конфисковали те сбережения, которые мы в рамках этой модели заработали. И ограничили по всем пунктам. Был произведен откровенный грабеж», — считает эксперт.

По его мнению, теперь Россией в полный рост стоит уже озвученная на самом высоком политическом уровне задача по формированию собственной системы сбережений. Вопрос тут заключается в том, как капитализировать экономику России, в чем мы будем ее «считать», как создать вариант роста, полагает Леонид Крутаков.

Эксперт уверен, что следует избегать прямой зависимости от юаня. Ведь раньше не оправдала себя ставка на прямую зависимость от свободно конвертируемого доллара, так как любая национальная кредитно-денежная система ориентирована прежде всего на национальные интересы. Если мы не хотим повторить ошибку, то следует вырабатывать именно международную систему расчетов, обеспечения внешнеэкономического оборота и торговли, поскольку ни одна страна на сегодня не обладает замкнутым экономическим циклом.

«Я думаю, что переговоры о таком сотрудничестве уже идут. И не только в рамках рубль — юань. Сюда и индийская рупия должна входить. Наши страны понимают, что развиваться без ограничений своего политического суверенитета и передачи права принятия решения на некий аутсорсинг Западу, без выработки независимой от него системы взаиморасчетов невозможно. Опорой этой системы может быть либо военная сила, как это было после Второй Мировой войны, либо общее согласие вокруг принципов распределения эффекта роста — прибыли. Предпочтительнее пойти по второму пути, так как первый путь, как показал Вашингтонский консенсус, ошибочен. Он рано или поздно приводит к национальному реваншу, конфликту на уровне культурного слоя и социально-поведенческих матриц», — заключил Леонид Крутаков.

