Захарова потребовала от США объяснений по поводу разработок биооружия на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявления властей США о мирном использовании биологических разработок в лабораториях Украины являются несостоятельными.

Соответствующее заявление Захарова сделала в ходе брифинга на официальном Youtube-канале российского внешнеполитического ведомства.

«В непосредственной близости от территории нашей страны разрабатывалось биооружие. Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи. В ближайшее время министерство обороны США, администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине», — сказала Захарова.

Также представитель МИД задалась вопросом, были ли уничтожены биоматериалы из лабораторий на Украине и к кому они могли попасть.

«И как это можно проверить, эти биоматериалы, сейчас? А не попали ли они в руки экстремистов?» — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в задачи специальной операции России на Украине не входит оккупация страны, разрушение ее государственности и свержение действующей власти. Также спецоперация не направлена против мирного населения, напомнила она. По словам Захаровой, «приходится все это повторять, исходя из количества той дезинформации, классических "вбросов", которые разрабатываются западными спецслужбами».

Ранее «Эксперт» сообщал, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В Минобороны сообщили, что от сотрудников украинских биолабораторий была получена секретная документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас эти документы изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд после этого заявила, что на территории Украины есть несколько биологических исследовательских центров. По ее словам, в Вашингтоне опасаются, что они могут перейти под контроль российских войск.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, которое было обнаружено в ходе спецоперации российских войск. «Следствие запросит у Министерства обороны необходимые сведения для дачи правовой оценки указанным фактам», — указывается на сайте ведомства. Глава СКР потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления.