Заводы Fazer в России продолжат работу в привычном режиме

Финская компания Fazer приняла решение не закрывать хлебозаводы в Санкт-Петербурге и Москве.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу компании, Fazer разрабатывает «дальнейший план действий в России с фокусом на сохранение операционной деятельности и рабочих мест».

«Наши хлебозаводы в Петербурге и Москве продолжают свою работу, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками», — цитирует издание представителя компании.

В комитете по промышленной политике Санкт-Петербурга рассказали, что пока об остановке производства Fazer речи нет. Сообщается, что городские власти «прорабатывают план действий» совместно с компанией.

В Fazer в России в общей сложности работает 2300 человек, из них 1600 — в Санкт-Петербурге. В прошлом году чистая выручка компании от продаж в РФ составила около 157 млн евро, то есть 13% от чистой прибыли группы.

Группа сообщила о решении уйти из России 6 марта. «Мы не видим альтернативы, кроме как отказаться от нашей деятельности в России», — заявил президент и главный исполнительный директор Fazer Кристоф Вицтум. По его словам, компании «пришлось принять во внимание ряд заинтересованных сторон и серьезные последствия».

Между тем, сообщает «Интерфакс», правительство РФ собирается выделить 2,5 млрд рублей на компенсацию затрат, понесенных предприятиями хлебопекарной промышленности. «Правительство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат, которые понесли предприятия на производство хлеба и хлебобулочных изделий», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что помимо заботы о будущем урожае следует поддерживать баланс цен на рынке продовольственных товаров.

Спецоперация России на Украине всколыхнула мировые сельскохозяйственные рынки; уже в ближайшее время может разразиться кризис, связанный с ростом цен на хлеб. В текущем сезоне 2021-22 около 14% предложения пшеницы находится под угрозой непоставки на мировой рынок. Производство в России оценивается в примерно 75 млн тонн, а на Украине — в 33 млн тонн.