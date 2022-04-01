Акции дня: бумаги группы «Эталон» растут на фоне новостей о сделке

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 1 апреля вышли бумаги строительной группы «Эталон». За день акции прибавили в цене на +24,9% до 78,66 рублей за штуку. Бумаги были допущены к торгам после месячного перерыва 29 марта и с тех пор отыгрывают падение.

Интерес трейдеров к акциям усилился на фоне новостей о том, что строительный бизнес финской фирмы YIT перейдет группе компаний «Эталон». Сделку стоимостью 50 млн евро закроют в течение апреля. Девелопер YIT стал пересматривать свой бизнеса в России еще в ноябре 2021 года и из-за изменений в геополитической ситуации в марте ускорил процесс, пояснили в компании. Планы купить YIT подтвердили в девелоперской группе «Эталон».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +2,08% до 2759,64 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,20% до 1033,58 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:48 мск составила 104,22 долларов за баррель (-0,47%). Российская валюта слабела – 85,3 рублей за доллар.

Торги на Мосбирже возобновились после почти месячного перерыва 24 марта. В четверг, 31 марта впервые прошли полноценные торги всеми бумагами биржи. Перебои в торгах акциями произошли в конце февраля после событий на территории республик Донбасса и Украины, где Российская Федерация начала военную спецоперацию. Это вызвало волну продаж бумаг, рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение.