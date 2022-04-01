Антикризисный хакатон для бизнеса пройдет в Москве 6 апреля

В Москве 6 апреля состоится хакатон «Прорвемся» для предпринимателей и менеджеров предприятий. Участники разработают модели развития бизнесов в турбулентной экономической ситуации, узнают, как с максимальной пользой использовать меры господдержки, а также повысить эффективность работы.

Организатором хакатона выступает комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. Мероприятие реализуется в партнерстве с федеральной программой обучения «Лидеры производительности» в рамках национального проекта «Производительность труда».

Участники соревнования, объединившись в кросс-отраслевые команды, в ходе 4-х раундов проанализируют реальный кейс крупнейшего столичного промышленного предприятия и разработают для него антикризисный план действий. В смоделированной ситуации участники узнают, как правильно и с максимальной пользой для предприятия использовать меры государственной поддержки бизнеса, а также актуальные инструменты повышения эффективности работы компании. Чтобы принять участие в хакатоне, необходимо пройти регистрацию на сайте «Экономика Москвы».

В мероприятии примут участие директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Александр Молодцов, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, директор центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина, руководитель Регионального центра компетенций Евгения Гемма.

Открытие состоится в 10:00 мск в башне «ОКО» Москва Сити в зале Crystal Ballroom.