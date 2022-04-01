Более 170 га земли выделили в Москве для метро, дорог и соцобъектов с начала года – вице-мэр Ефимов

С начала 2022 года в Москве выделили более 170 гектаров земли во всех городских округах для реализации градостроительных проектов. На этих участках планируется возводить школы, детские сады, дома по реновации, метро. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Развитие городской инфраструктуры в столице происходит как при участии частных инвестиций, так и за счет бюджетных средств. С начала 2022 года департамент городского имущества уже выделил более 170 гектаров земли для строительства транспортных развязок и новых линий метрополитена, возведения домов по программе реновации, а также социально-значимых объектов. При этом каждый вложенный бюджетный рубль привлекает три рубля частных инвестиций», – рассказал вице-мэр.

Москва предоставляет земельные участки застройщикам, работающим по городскому заказу, по договорам безвозмездного пользования, а также аренды с разным сроком действия – от одного года до пяти лет.

«Больше всего выделено для транспортных объектов: почти 53 – для новых линий и станций метрополитена, а также транспортно-пересадочных узлов, более 51 – для дорожного строительства. Для реализации программы реновации предоставлено около 32 гектаров и порядка 36 – для возведения школ, детских садов, медицинских, культурных и других объектов», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.