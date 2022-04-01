Денежная база в России за неделю уменьшилась на 820 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 25 марта составил 15 трлн 344,9 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 5,08%, или на 820,4 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

18 марта объем денежной базы в узком определении был равен 16 трлн 165,3 млрд рублей, неделей ранее, 11 марта, — 17 трлн 220,1 млрд рублей. Абсолютного рекорда показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что объем наличных денег в обращении (вне Банка России) на 1 марта 2022 года составил 15,815 трлн рублей. За месяц показатель денежной базы в узком определении вырос на 2 трлн рублей, или на 14,7%. Статистика Банка России доступна с 2002 года. И такого притока наличности в абсолютном выражении в экономику не было за все время наблюдений. В относительном выражении максимальный прирост был зафиксирован в декабре 2009 года (+15,1%).

