Девелоперская группа «Эталон» купит российское подразделение финской YIT

Девелоперская группа «Эталон» приобретает российское подразделение финской YIT.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу девелопера.

«Совет директоров компании рассмотрел и утвердил решение о стратегическом приобретении у концерна YIT его российского бизнеса («ЮИТ Россия»), с ценой приобретения не превышающей 4 597 млн рублей», — цитирует агентство сообщение компании.

Как заявил исполнительный директор YIT Маркку Мойланен, из-за ситуации на Украине бизнес компании в России «столкнулся с небывалыми трудностями и продолжать работу становилось все сложнее». Продажа российского подразделения дает YIT возможность быстрого ухода из страны, пояснил он. Сделку заключат в апреле, ее сумма — около 50 млн евро.

Группа «Эталон» основана в 1987 году, это одна из крупнейших российских компаний в сфере девелопмента и строительства. Корпорация занимается жилой недвижимостью комфорт-, бизнес- и премиум-класса в столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге. У компании есть собственный парк строительной техники и подрядные организации. «Это позволяет не только качественно выполнять свои проекты, но и оказывать строительные услуги другим игрокам рынка недвижимости», — говорится на сайте группы. С момента создания «Эталон», по данным самой компании, ввел в эксплуатацию 7,9 млн кв. м недвижимости. В марте группа завершила возведение жилого комплекса бизнес-класса «Крылья» в районе Раменки на западе Москвы. Комплекс состоит из трех корпусов, в которых разместились 1756 квартир и 785 машино-мест.

По словам президента группы «Эталон» Геннадия Щербины, интеграция бизнеса YIT в РФ позволит реализовать несколько важных целей. «Мы сможем ускорить нашу региональную экспансию, нарастив темпы строительства по собственным проектам в Екатеринбурге и Тюмени, а также пополнив портфель новыми перспективными проектами. Кроме того, приобретение "ЮИТ Россия" позволит компании выйти на один из наиболее перспективных рынков России — Казань, расширив географию присутствия до семи регионов, а также увеличив предложение в Москве и Санкт-Петербурге», — отметил глава холдинга.

История финской строительной компании YIT берет свое начало в 1912 году; в 1961-м корпорация начала свою деятельность в СССР. YIT специализируется на инвестициях в недвижимость, а также гражданском и промышленном строительстве и создании инженерных систем в странах Скандинавии, Балтии и России. В РФ проекты компании реализованы в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Тюмени. Выручка YIT от строительства жилья в России в 2021 году составила 204 млн евро, это 7% от общей выручки группы в 2021 году. В жилищном строительстве в РФ занято около 1,5 тыс. сотрудников компании. Как отмечает агентство, в ноябре прошлого года уже сообщалось, что YIT думает о продаже бизнеса в России.