Директор по маркетингу «Ростелекома» перешла на аналогичную должность в VK

Инна Походня, которая до этого работала директором по маркетингу компании «Ростелеком», назначена вице-президентом по маркетингу VK.

Об этом говорится в пресс-релизе VK.

Сообщается, что на новом посту Походня будет отвечать за «построение новой вертикали маркетинга и объединит под своим руководством все маркетинговые направления компании»; одним из ключевых направлений ее работы станет «усиление позиционирования бренда VK и улучшение восприятия отдельных продуктов как элементов единой экосистемы».

Ранее Инна Походня также работала директором по маркетингу в компании Теле2, уточняется в сообщении. Кроме того, она курировала маркетинг Mastercard в России, Белоруссии, Казахстане и Армении.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в состав совета директоров VK вошли первый заместитель генерального директора компании Владимир Габриелян и Александр Айвазов, который в феврале был назначен старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса VK, а до этого отвечал за развитие бизнеса «Ростелекома» в должности вице-президента.

В декабре 2021 года холдинг Алишера Усманова USM продал мажоритарную долю в группе VK (ранее Mail.ru Group, главный актив — соцсеть «ВКонтакте», а также «Одноклассники», «Мой мир», почтовый сервис Mail.ru) страховой компании «Согаз», находящейся под контролем «Газпрома». Сумма сделки, по оценкам наблюдателей, могла исчисляться в диапазоне от 6 до 16 млрд рублей. Новым гендиректором VK стал бывший первый вице-президент «Ростелекома» и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Владимир Кириенко.