Генеральный поставщик сырья на АЦБК создаст новый лесопитомник в Архангельской области

В Пинежском районе Архангельской области будет построен новый лесопитомник. О строительстве тепличного хозяйства, в котором планируют выращивать сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС) для лесовосстановительных нужд, сообщила группа компаний «Титан» – партнер и генеральный поставщик сырья на Архангельский ЦБК.

Ежегодно в лесовосстановление холдинг «Титан» инвестирует более 100 млн руб. В прошлом году компания воспроизвела лес на площади 21,5 тыс. га, что на 15% больше, чем было запланировано. На лесных угодьях посадили более 3 млн деревьев. С 2014 года ГК «Титан» выращивает сеянцы хвойных пород в 11 теплицах в Няндомском районе Архангельской области.

Увеличение объемов искусственного лесовосстановления с использованием сеянцев с ЗКС в ГК «Титан» называют один из приоритетов работы. В то же время, помимо лесовосстановительных мероприятий, предприятия холдинга занимаются уходом за посадками прошлых лет. В 2021 году агротехнический и лесохозяйственный уходы за хвойными культурами провели на площади 2,6 тыс. га, рубки ухода и осветления в молодняках выполнили на 3 тыс. га лесных участков.

Ежегодное увеличение объемов рубок ухода – результат работы по переходу на интенсивную модель лесопользования, важного этапа ведения ответственного и эффективного лесного хозяйства. В условиях доминирования естественного лесовозобновления, рубки ухода являются единственным оптимальным вариантом формирования лесных насаждений целевых древесных пород из молодняков естественного происхождения, так как на искусственно восстановленных лесных площадях отсутствие ухода приводит к гибели более чем половины сеянцев сосен и елей.

Группа компаний является одним из лидеров добровольной лесной сертификации в России. Площадь лесов, сертифицированных FSC (FSC License Code: FSC-C016977®), превышает 5 млн га. С апреля FSC International приостановило действие всех торговых сертификатов в России и Белоруссии. Однако в холдинге подчеркнули, что отделяют политику от ответственного лесопользования, поэтому компания продолжит вести хозяйственную деятельность в строгом соответствии с международными экологическими стандартами.

ГК «Титан» входит в пятерку крупнейших операторов лесосырья в России. Площадь арендованных холдингом лесов составляет 6 млн га, которые располагаются в Архангельской и Вологодской областях, а также Республике Коми. Ежегодно предприятие поставляет на Архангельский ЦБК около 4 млн кв. м лесосырья. В рамках выстроенной вертикально-интегрированной структуры лесные участки в аренде Архангельского ЦБК и ГК «Титан» насчитывают 5,3 млн кв. м расчетной лесосеки.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий, специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.